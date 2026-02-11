"เต้" บุกขับไล่ กกต.จี้จัดเลือกตั้งใหม่ เอาคะแนนไดโนเสาร์-อวกาศคืนมา ชี้นับใหม่ไร้ประโยชน์ เหตุบัตรมั่วหมดแล้ว

'เต้ มงคลกิตติ์ " บุก กกต.จี้ลาออกใน 7 วัน ให้ กกต.ชุดใหม่มาทำงาน จัดการเลือกตั้งใหม่ เอาคะแนนไดโนเสาร์ คะแนนอวกาศ คืนมา แล้วจะไม่เอาเรื่อง แค่นับคะแนนใหม่ไร้ประโยชน์ เหตุบัตรมั่วหมดแล้ว ถ้ายังเฉยฟ้องศาลแน่
วันนี้( 11 ก.พ) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่สำนักงาน กกต.ตั้งแต่ช่วงเช้า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจัดชุดควบคุม ฝูงชนรวม 2 กองร้อย เข้ามารักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย พร้อมนำแผงเหล็ก มากั้นภายใน อาคารบริเวณทางเข้าประตูสำนักงาน กกต.เนื่องจากมีมวลชน มาชุมนุมที่หน้าอาคาร เพื่อขับไล่ กกต. ซึ่งเวลาประมาณ 8:30 น. ก็มีมวลชนทยอยเดินทางมา จากนั้น เวลาประมาณ 9:30 น.นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคทางเลือกใหม่ เดินทางเข้ามายื่นหนังสือถึง กกต.ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอให้ส่งตัวแทนเข้าไปยื่นได้เพียง 3 คน แต่นายมงคลกิตติ์ต่อรองขอเข้าไป 5 คน โดยการยื่นหนังสือจะมีเจ้าหน้าที่ของ กกต.และเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลอยู่ใกล้ชิด เมื่อยื่นหนังสือเสร็จก็พาเดินออกมาบริเวณด้านนอก ทั้งนี้ ทางสำนักงานยังได้ประสานสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวในวันนี้ต้องติดบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวทุกคน หลังจากเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมาในการแถลงข่าวปรากฏว่ามีกลุ่มนักศึกษาบุกเข้าไป ชูป้ายระหว่างการแถลงข่าว
นายมงคลกิตติ์เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.เรียกร้องให้เอาคะแนนของพรรคทางเลือกใหม่คืนมาและให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ หลังจากนั้นนายมงคลกิตติ์ได้วิดพื้นโชว์ 50 ครั้ง เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดานักศึกษาที่ทยอยมารอชุมนุมที่ กกต. รวมถึงบรรดาประชาชนและข้าราชการ ที่มาติดต่องานราชการที่อาคารบีจำนวนมาก พร้อมขอถ่ายเซลฟี่ เป็นที่ระลึก
นายมงคลกิตติ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ตนกับนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.รู้จักกัน ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกัน เพียงแต่อันนี้คือการทำหน้าที่ เราเป็นพรรคการเมืองเขาเป็น กกต. กรรมการควรจะบริสุทธิ์ยุติธรรมมากกว่านี้ เพราะอย่าลืมว่า คนที่อยู่ข้างหลังมันเยอะ ฉะนั้นการจัดการเลือกตั้งควรบริสุทธิ์ยุติธรรม ถ้านายแสวงและ กกต.ทั้งหมดทำไม่ได้ก็ต้องเปิดทางให้ กกต.ชุดใหม่ ตนเชื่อว่าคนทั้งประเทศ เขาไม่แฮปปี้ ฝากด้วยละกัน 7 วันนี้ลาออกด้วย แล้วเปิดทางให้ กกต.ชุดใหม่เข้ามาทำงาน การเลือกตั้งจะได้บริสุทธิ์ยุติธรรมมากขึ้น เงิน 6,000 ล้านบาทไม่เยอะ ถ้าเทียบกับการได้นักการเมืองที่สุจริตเข้ามา แต่ถ้าได้คนที่ทุจริตเข้ามามันโกงกินทีเดียว 500,000 ล้าน ฉะนั้นภาษีประชาชนคนละ 100 บาท ทุกคนพร้อมออกแน่นอน มันไม่เยอะ ฉะนั้นฝากเอาคะแนนคืนมาก่อน คะแนนไดโนเสาร์ คะแนนอวกาศ คืนมาแล้วตนจะไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าไม่คืนมาภายใน 7 วัน ดำเนินคดี แล้ว ท่านแสวงและ กกต.ทั้งหมดจะมีความผิดติดตัวไปด้วย เพราะการจัดการเลือกตั้งถ้าไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม แค่หน่วยเดียวก็มีปัญหาแล้ว สามารถฟ้องต่อศาลได้ ก็คล้ายกับการหันตูดให้หน่วยเลือกตั้ง อันนั้นแค่หน่วยเดียว แต่ของตน 200 กว่าหน่วย
"กกต.มีอำนาจในการยกเลิกการเลือกตั้งและของบประมาณในไม่กี่วัน และ กกต.ชุดนี้ควรลาออก เพราะเชื่อว่านิสิตนักศึกษาทั่วประเทศจะมาขับไล่ กกต.กันภายในสัปดาห์นี้ ทั้งหมดเชื่อว่ามากันหมดแน่นอน ส่วนการนับคะแนนใหม่ไม่มีประโยชน์เพราะบัตรมันมั่วไปหมดแล้ว ฉะนั้นจัดการเลือกตั้งใหม่ดีกว่า พรรคที่สุจริตเท่านั้นที่ไม่กลัวการเลือกตั้ง ส่วนพรรคที่กลัวการเลือกตั้งคือพรรคที่ทุจริต" นายมงคลกิตติ์กล่าว