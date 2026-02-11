"บก.ลายจุด" บุก กกต.จี้ถาม ผ่านมา 3 วันทำไมยังสรุปผลไม่ได้ ซัดระบบห่วยไร้ประสิทธิภาพ ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย

"บก.ลายจุด" บุก กกต.จี้เปิดวอร์รูมนับคะแนน ถามแรง 3 วันแล้วทำไมยังสรุปผลไม่ได้ ซัดระบบห่วย! ทำข้อมูลโกลาหล-ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย ย้ำความล่าช้าสะท้อนความไม่โปร่งใสและไร้ประสิทธิภาพ
วันนี้(11 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด เดินทางมายื่นหนังสือเรื่องปัญหาการจัดการเลือกตั้ง 2569 โดยเมื่อเดินทางมาถึงได้พบกับ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ กกต. นายสมบัติจึงสอบถามถึงกระบวนการนับคะแนนรวมไปถึงพื้นที่ที่มีปัญหา ซึ่งทาง กกต.ชี้แจงเพียงว่า ทุกคำถามสามารถตอบได้ แต่จะต้องเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลส่วนงานนั้นๆ ซึ่งขณะนี้เรากำลังรวบรวมข้อเท็จจริงทุกกรณี
นายสมบัติ จึงถามต่อว่า คะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งมารวมกันที่สำนักงาน กกต. แห่งนี้หรือไม่ โดยทาง กกต.ได้ชี้แจงว่า การรายงานผลของ ECT Report ได้จบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ซึ่งเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
นายสมบัติ ถามต่อว่า ข้อมูลในระบบกับข้อมูลที่อยู่หน้าหน่วยอาจจะไม่ตรงกัน กกต.จึงชี้แจงว่าให้ยึดข้อมูลหน้าหน่วยเป็นหลัก โดยข้อมูลหลายเข้ามาในระบบเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้
นายสมบัติ ถามอีกว่า มีเหตุผลอะไรที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่ปรากฎในออนไลน์ หลังจากมีการนับคะแนนมาแล้ว 3 วัน ทำให้ กกต. ชี้แจงว่าขณะนี้ทำได้เพียงประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้ดูก่อน โดยทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมาย และยังไม่สามารถรายงานแบบเป็นทางการ 100% ได้
จากนั้น นายสมบัติให้สัมภาษณ์ว่า การที่มาในวันนี้เนื่องจากการเลือกตั้งผ่านพ้นเข้าสู่วันที่ 3 แล้ว และ กกต. ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ ระหว่างการประกาศผลที่ยังไม่เกิดขึ้น เกิดปรากฎการณ์และคำถามขึ้นมากมายว่าการเลือกตั้งสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรมหรือไม่ สังคมไม่เคยรับรู้เลยว่าระบบการรวบรวมคะแนนของ กกต. ดำเนินการอย่างไร หลังจากที่กรรมการประจำหน่วย (กปน.) ได้จัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วประกาศคะแนน คะแนนเหล่านั้นจะจัดส่งมาถึง กกต. อย่างไร วอร์รูมอยู่ที่ไหน ในวอร์รูมมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบด้วยหรือไม่ กระบวนการเหล่านี้ควรมีสื่อมวลชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สังเกตการณ์ภายนอกเข้าไปดูได้ เพราะไม่ทราบว่ากระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหน จึงตั้งข้อสังเกตว่าทำไม กกต.เผยแพร่ตัวเลขการนับคะแนนขึ้นๆ ลงๆ รวมถึงตัวเลขของผู้มาใช้สิทธิ์และบัตรดีมีความแตกต่างกัน เลยเกิดการตั้งคำถามว่าจุดที่มีการคีย์ข้อมูลและปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้น เกิดขึ้นภายใต้เหตุผลใด และการกระทำของใคร ระหว่างการนับคะแนนเว็บไซต์ของ กกต.หยุดชะงัก หลังจากนั้นข้อมูลก็มีความโกลาหล ดังนั้นต้องมีการเปิดเผยระบบว่าทำงานเป็นอย่างไร
“จากที่ให้ให้เหตุผลมาว่าข้อมูลวิ่งเข้ามา ทำให้ระบบรวน แสดงว่าระบบของ กกต.ห่วย ดังนั้นต้องมีการอธิบายว่าเป็นจริงตามที่กกต.กล่าวหรือไม่ แล้ววันนี้เข้าสู่วันที่ 3 แล้ว ทำไมประชาชนถึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยของทุกหน่วยได้“ นายสมบัติ กล่าว
นายสมบัติ กล่าวว่า กกต.ชี้แจงว่าแต่ละหน่วยต้องเอาเอกสารไปไว้ที่อำเภอ และขณะนี้เอกสารทั้งหมดยังอยู่ในระดับจังหวัดที่ยังจัดการไม่เสร็จ จึงไม่สามารถส่งข้อมูลจากระดับจังหวัดมาที่ส่วนกลางได้ ทำให้เห็นถึงความล่าช้าและความเป็นเหตุเป็นผล เพราะตนคิดว่าข้อมูลที่อยู่ในการเลือกตั้งไม่คิดว่าจะล่าช้าขนาดนี้ เพราะไม่ได้ซับซ้อน จึงเรียกร้องให้ดำเนินการทุกอย่างโดยเร็ว ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่โปร่งใส ความไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความเที่ยงตรง ถ้าเที่ยงตรงและโปร่งใส เราจะเห็นตั้งแต่วันแรก แต่ตอนนี้โกลาหลไปหมด
นายสมบัติ กล่าวต่อว่า Human Error เป็นมาตลอด ตั้งแต่ปี 2566 ทำไมเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นจำนวนมาก อยากให้อธิบายว่าจะทำอย่างไร
จากนั้นนายสมบัติได้เดินเข้าไปยื่นเอกสารต่อ กกต.