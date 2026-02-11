"สว.นพดล" หนุนรัฐบาลยกเลิก MOU44 สอดคล้องผลศึกษา กมธ.วุฒิสภา พบข้อเสียเปรียบทั้งเส้นไหล่ทวีป-การแบ่งผลประโยชน์

"สว.นพดล" หนุนรัฐบาลใหม่เต็มสูบ ยกเลิก MOU 44 เผยผลศึกษา กมธ.วุฒิสภาพบข้อเสียเปรียบเพียบ ทั้งเส้นไหล่ทวีป-พื้นที่ทับซ้อน แถมกัมพูชาละเมิดอธิปไตยหลายครั้ง ย้ำมีเหตุผลเพียงพอประกาศเลิกได้
นายนพดล อินนา คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศจะศึกษาการยกเลิกเอ็มโอยู 2544 ว่า คณะ กมธ.ก็ได้ศึกษา มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกเอ็มโอยู 2544 เพราะในรายละเอียดมีข้อเสียเปรียบอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเส้นไหล่ทวีป หรือการแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่เห็นว่าข้อเสนอของ กมธ.วุฒิสภาชุดนี้จะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การยกเลิกอย่างจริงจัง
ข้อเสนอของ กมธ.เป็นไปตามสนธิสัญญาเวียนนา ซึ่งหากประกาศยกเลิกไปแล้ว ต้องให้ระยะเวลากับกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน เพื่อให้กัมพูชารับทราบในส่วนนี้ และจะมาเจรจาอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าหากไม่มีการพูดคุยกัน ก็จะสามารถยกเลิกได้เลย ซึ่งเป็นอำนาจส่วนหนึ่ง
นายนพดล กล่าวต่อว่า เท่าที่ผ่านมา 25 ปี ไม่มีความคืบหน้า นอกจากนี้ยังมีการละเมิดเอ็มโอยู ละเมิดอธิปไตยหลายครั้ง มีการทักท้วงหลายครั้ง เพราะฉะนั้น จึงมีเหตุแห่งการยกเลิกเพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
นายนพดล ย้ำว่า ยินดีสนับสนุนรัฐบาลเต็มที่เนื่องจากสอดคล้องกับมติที่เป็นเอกฉันท์ของ กมธ.อยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดสภา ดังนั้น ขั้นตอนหลังจากนี้ หาก กมธ.มีรายงานเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภา และจะส่งรายงานนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำไปสู่การยกเลิกต่อไป
“ถ้าดูแนวโน้มรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะตั้ง ว่าที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เห็นด้วย จากที่ให้ข่าวไว้ว่าจะยกเลิกเอ็มโออยู่ 2544 ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มาก เอาไว้ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไร รังแต่จะทำให้ประเทศไทยเสียประโยชน์ ดังนั้น ที่ท่านประกาศมา ผมก็คิดว่าชอบแล้ว” นายนพดล กล่าว