สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จฯ กาญจนบุรี ติดตามโครงการน้ำพระราชดำริ หนุนชุมชน–โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จฯ กาญจนบุรี ทรงติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ หนุนคุณภาพชีวิตชุมชน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืนท
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 09.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอและยั่งยืน
โอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สวนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ “สวนแม่–สวนลูก” จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ต่อมาเวลา 10.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือวัดและชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้ก่อสร้างสระเก็บน้ำจำนวน 3 แห่ง ความจุรวม 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำประมาณร้อยละ 70 ของความจุทั้งหมด พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำแพ 2 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ
ทั้งนี้ วัดทิพย์สุคนธารามมีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยราว 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หากปริมาณน้ำในสระไม่เพียงพอ กรมชลประทานได้จัดทำระบบท่อส่งน้ำจากคลองท่าล้อ–อู่ทอง ผ่านสถานีสูบน้ำไฟฟ้าหนองนาทะเล เพื่อเติมน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำอย่างเป็นระบบ
จากนั้น เวลา 13.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างแพสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมวางระบบท่อเหล็กส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ระยะทาง 500 เมตร รวมถึงอาคารประกอบต่าง ๆ ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2568
โครงการดังกล่าวช่วยให้โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ เสริมความมั่นคงด้านน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานอย่างเป็นรูปธรรม