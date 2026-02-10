"อนุทิน" ขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวปราจีนเทให้ยกจังหวัด จ่อเดินสายทั่วไทยให้ครบ 175 เขตที่ได้ สส.

นายกฯ ขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวปราจีน เทคะแนนยกจว. รับปากอสม.ดันกม.คุ้มครอง มั่นใจมีเสียงข้างมากในสภาฯ ตลาดแตกเจอแฟนคลับชมเก่งมาก ภท.จงเจริญ ขอน้อมรับด้วยความเป็นสิริมงคล จ่อเดินสายขอบคุณโหวตเตอร์ทั่วไทยให้ครบสส. 175 คน
วันที่ (10ก.พ.) เมื่อเวลา 17.00 น.ที่จังหวัดปราจีน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี พบปะกับประชาชนแสดงความขอบคุณ ภายหลังชนะเลือกตั้งยกทั้งจังหวัด โดยเมื่อเดินทางมาถึงได้ทักทายอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) และกลุ่มนักเรียน ที่มารอต้อนรับ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน 9
ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่ง นายอนุทิน กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา แม้ทางนี้จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ แต่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดน และเชื่อว่าทุกคนที่นี่น่าจะมีญาติอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว จากนี้รัฐบาลจะเร่งสะสางปัญหาต่างๆ และขอยืนยันกับทุกคนในห้องนี้ด้วยความภาคภูมิใจ ว่า ได้นำดินแดน และสิ่งที่เป็นของเรากลับคืนมาได้แล้ว ที่เขาเคยเข้ามาครอบครองหรือยึดเป็นที่พักอาศัย เราได้ผลักดันเขาออกไปเรียบร้อยแล้ว ทุกตารางนิ้วเป็นของประเทศไทยโดยสมบูรณ์ แต่จากนี้ต่อไปต้องเร่งพัฒนาพื้นที่ ไม่ให้เป็นดินแดนที่ใครเข้าไปทำอะไรไม่ได้ แต่ต้องเป็นดินแดนที่มีความปลอดภัย ประชาชนสามารถเข้าไปทำอาชีพได้ตามปกติ สะดวก และปลอดภัย
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องเปิด-ปิดด่าน ไม่ต้องถามแล้ว ยืนยันว่าจะไม่เปิด เมื่อช่างน้ำหนักดูแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์มากกว่า อย่างน้อยในระยะสั้น และในระยะกลาง โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตร ส่วนจะเปิดด่านเมื่อไหร่ ก็ต่อเมื่อประเทศไทยมั่นใจ ว่าประเทศที่เรามีเรื่องอยู่นั้นสิ้นความเป็นไทย ระหว่างนั้นมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ทวงถามเรื่องกฎหมาย โดยนายอนุทินรับปากว่าจะนำเรื่องนี้ไปเสนอ เพราะหากเป็นรัฐบาล ก็จะมีเสียงข้างมากในสภา และผลักดันกฎหมาย อสม.ดังกล่าว และคงไม่มีนายกฯคนไหนให้ประชาชนมาสั่งการ ตอนหาเสียงก็พูดอยู่ว่า อสม.พ่อ อนท. (อนุทิน)ดังนั้นรับทราบ ไม่ต้องห่วง
“ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลไม่มีเล่นพรรคเล่นพวก หากพรรคร่วมรัฐบาลเสนออะไรมาเป็นประโยชน์กับประชาชน และไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อน ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย ผมไม่กลัวว่าใครจะได้คะแนน หากเป็นโครงการดีๆ ผมไม่กลัว หากวินัยทางการเงินการคลังไปได้ เช่น น้ำท่วม จ่ายค่าเยียวยามหาศาลแต่อย่างไรก็ต้องจ่าย และจะทำได้หัวหน้ารัฐบาลต้องใจกว้างพอ
จากนั้นเวลา 17.30 น. นายอนุทิน พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี น.ส.ไตรศุลี ไตสรณกุล และว่าที่ สส.ปราจีนบุรีทั้ง 3 เขต ขึ้นรถแห่ขอบคุณคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ไปรอบตลาดเมืองปราจีนบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างทาง มีชาวบ้านออกมาทักทาย เปิดกระจกรถโบกมือให้ตลอดเส้นทาง ซึ่งนายอนุทินได้โบกมือทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับ พร้อมเต้นตามจังหวะเพลงหาเสียงของพรรคอย่างสนุกสนาน
จากนั้นนายอนุทิน ลงจากรถแห่พบปะประชาชนบริเวณตลาดคนเดินเมืองปราจีนบุรี โดยมีประชาชนจำนวนมากขอถ่ายรูป มอบดอกกุหลาบเพื่อเป็นกำลังใจอย่างคึกคัก และมีเด็กนำกระดาษที่เขียนข้อความว่า “ภูผารักนายกฯ อนุทิน” มอบให้นายอนุทินด้วย ขณะที่มีประชาชนลงจากรถขณะที่ขับผ่านขบวนแห่ของนายอนุทิน เพื่อมาขอถ่ายภาพ พร้อมระบุว่า “เก่งมาก ภูมิใจไทยจงเจริญ“
ต่อมานายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ภายหลังขึ้นรถแห่ขอบคุณคะแนนเสียงจากประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดแรก ว่า ตนจะหาเวลาให้เร็วที่สุด ไปขอบคุณพี่น้องประชาชน โหวตเตอร์ของพรรคภูมิใจไทย ทั่วประเทศ ไม่จำเป็นต้องได้ยกจังหวัด ซึ่งตนจะไปขอบคุณให้ครบทุกคน ทั้ง 175 คน
เมื่อถามว่ามีประชาชน อวยพรให้ภูมิใจไทยจงเจริญ บอกเก่งมาก นายอนุทิน กล่าวว่า ตนต้องบอกว่า อามะ ภันเต ขอน้อมรับไว้ด้วยความเป็นสิริมงคล ซึ่งประชาชนใจดีมาก ที่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคภูมิใจไทย และเมื่อมาเจอก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเราจะเจริญได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนเจริญรุ่งเรือง นี่คือคำสั่งของประชาชน ที่พรรคภูมิใจไทยต้องนำไปปฏิบัติโดยเร็วที่สุด.