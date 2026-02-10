นศ.บุกป่วนกลางวงแถลง กกต. แฉ 2 พรรคซื้อเสียง แนะดูข้อมูลในโซเชียล ขู่ผลสอบไม่เป็นที่พอใจพร้อมยกระดับกดดัน

กลุ่มนิสิตนักศึกษา บุกชูป้าย ‘นับใหม่’ กลางวงแถลง กกต. ก่อนถูกตำรวจเชิญตัวออกนอกพื้นที่ ‘ตัวแทนกลุ่ม’ แฉที่บ้านรับเงินซื้อเสียง 2 พรรค แต่พูดไม่ได้อิทธิพลเยอะ ไล่ กกต.ดูหลักฐานในโซเชียลฯ จับให้ได้ก่อน ขู่ ยกระดับแน่ ถ้าผลสอบไม่น่าพอใจ
วันนี้ (10 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายของการแถลงข่าวของ กกต.เกี่ยวกับปัญหาการเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรี ปรากฎว่า ได้มีกลุ่มนิสิต นักศึกษา จำนวนหนึ่ง เดินนำป้ายกระดาษ A4 เขียนข้อความว่า “นับใหม่” , “อบรมกรรมการประจำหน่วยกันยังไง” , “ใช้ภาษีดูงานต่างประเทศมาทำแค่นี้หรือ” , “นับใหม่ทั้งประเทศ” เป็นต้น เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ แต่ยังไม่ทันชูป้ายออกมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้เชิญออกไป เพื่อความสงบเรียบร้อย ทำให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา ชูป้ายเรียกร้องอยู่บริเวณด้านนอก
นายปัน (ชื่อเล่น) อายุ 22 ปี ให้สัมภาษณ์ว่าตนได้นัดกับเพื่อนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่สำนักงาน กกต. และอยากมาดูว่าเขาจะแถลงว่าอย่างไร ซึ่งเราเห็นว่าแถลงไปก็ไม่ได้อะไร เนื่องจากเราไม่เห็นวิธีการถูกต้อง บอกว่าไม่มีความโปร่งใส เราก็ทำได้แค่นี้หวังว่าท่านจะเห็นว่ามีประชาชนไม่พอใจมากแค่ไหน การที่ประชาชนตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง เขาตั้งใจออกมา ซึ่งจากข้อมูลระบุว่าการเลือกตั้งรอบนี้มีคนมาใช้สิทธิ์น้อย แต่มันเป็นไปได้อย่างไร เพราะทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะมาก
เมื่อถามว่าได้ฟังแถลงแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ที่จังหวัดชลบุรีจะต้องใช้เวลา 2 วันในการสอบสวน นายปัน กล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกว่าฟังไปไม่ได้อะไร กกต.บอกว่าทำทุกอย่างถูกต้อง แต่สิ่งที่ประชาชนเห็นกับความถูกต้องของเขา มันไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าได้เข้าไปนั่งตรงที่แถลงก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะถามอะไร เพราะมีหลายเรื่องหลายประเด็นมาก อยากให้ท่าน (กกต.) ไปอ่าน X บ้าง ซึ่งหากผลออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ตนคงไม่เชื่อมั่นกับผลการเลือกตั้ง เพราะมีหลายประเด็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้จริง เช่น การซื้อเสียง ทุกคนเห็นว่ามีการซื้อเสียง แต่สุดท้ายแก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วสิ่งนี้ยิ่งกว่าการซื้อเสียงอีก คือการเลือกตั้งไม่โปร่งใส เอาภาษีไปดูงานต่างประเทศมามันได้แค่นี้หรือ แล้วคุณมีแค่งานเดียวคือการเลือกตั้ง
นายปัน กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่าเป็นความไม่รู้โดยบริสุทธิ์หรือไม่รู้โดยตั้งใจ ตนเพิ่งได้เลือกตั้งแค่ 2 รอบ เลือกไปก็ไม่ได้คนที่อยากเลือกรอบนี้ เรามีความคาดหวังคิดว่าแพ้ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้แพ้อย่างโปร่งใสได้หรือไม่ ตนรับได้ เพราะคือประชาธิปไตย แต่ถ้าไม่มีความโปร่งใสมันคือประชาธิปไตยจริงหรือไม่ เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามถึงการซื้อเสียง นายปัน กล่าวทันทีว่า ที่บ้านตนก็ได้ ได้มาจาก 2 พรรค แต่ไม่ต้องมาถามหาหลักฐาน เพราะมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ พูดไปมันก็กระทบเรา เพราะเราเป็นแค่คนตัวเล็กตัวน้อย เขามีสิทธิ์ใช้อำนาจเหนือเราได้ ถ้าเรามาแจ้ง แต่หลักฐานที่ชัดเจนมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วไป มีหลายคนที่สามารถเอาออกมาพูดได้ ไปจับตรงนั้นให้ได้ก่อน
เมื่อถามว่าหากไม่พอใจจะมีการยกระดับให้มากขึ้นกว่านี้หรือไม่ นายปัน กล่าวว่า อาจจะมีการนัดชุมนุมตามกฎหมาย ตามสิทธิเสรีภาพ ส่วนจะไปชลบุรีหรือไม่ ก็อาจจะยัง