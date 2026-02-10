"แรมโบ้" ไขก๊อกพ้นพรรค "ปลัดตุ๋ม" ชี้ผู้บริหารไม่ดูแลผู้สมัคร จนคะแนนน้อยไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์แม้คนเดียว

"แรมโบ้" ลาออกสมาชิกพรรคโอกาสใหม่แล้ว เหตุผู้บริหารพรรคไม่ให้ความสำคัญ ไม่ดูแลผู้สมัคร จนทำให้คะแนนเสียงไปไม่ถึงปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับ 1 คาดเตรียมสมัครเข้าพรรคแกนนำรัฐบาล รับงานถนัดตอบโต้ทางการเมือง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน” ได้ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอลาออกจากการเป็นสมาชิก พรรคโอกาสใหม่ อย่างเป็นทางการ
ซึ่งนายเสกสกล เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคโอกาสใหม่ หมายเลข 5 เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
นายเสกสกล ระบุถึงเหตุผลการลาออกว่า เกิดจากความผิดหวังต่อการบริหารจัดการภายในพรรค ซึ่งส่งผลให้ผู้สมัครขาดขวัญกำลังใจ
ประกอบกับมองว่าผู้บริหารพรรคไม่ให้ความสำคัญและดูแลผู้สมัครอย่างจริงจัง จนทำให้คะแนนเสียงรวมของพรรคไม่เพียงพอสำหรับการจัดสรรที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อ และยังส่งผลให้หัวหน้าพรรคซึ่งอยู่ในลำดับที่ 1 ไม่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
"การตัดสินใจลาออกครั้งนี้ เพราะผิดหวังจากการบริหารจัดการในพรรคที่แย่ และ ผู้ใหญ่ในพรรคไม่จริงใจห่วงใยบรรดาผู้สมัคร จนผู้สมัครหมดขวัญกำลังใจ และทำให้คะแนนของพรรคไม่สามารถทำให้บัญชีรายชื่อลำดับที่1คือหัวหน้าพรรคไม่พอ ไม่สามารถเป็นสส.ได้"
ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า นายเสกสกล หรือ แรมโบ้ เคยเป็นผู้ช่วยประจำนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งอาจจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคแกนนำพรรครัฐบาล เพราะอาจถูกเรียกตัวไปช่วยงานตอบโต้ทางการเมือง และชี้แจงปกป้องช่วยรัฐบาล ซึ่งถือเป็นงานที่แรมโบ้ถนัด