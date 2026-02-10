กกต.ยังไม่นับคะแนนใหม่เขต1ชลบุรี สั่งเคลียร์ใน2วัน ลุยสอบปทุมธานีนับใหม่พลการ แนะดูโซเชียลต้องใจเป็นกลาง

กกต.ยังไม่สั่งนับคะแนนใหม่เขต 1 ชลบุรี สั่งรองเลขาฯฝ่ายสืบสวน-ผอ.กกต.จังหวัดลงพื้นที่สางใน 2 วัน พร้อมลุยสอบกรณีหน่วยปทุมนับใหม่พลการ ขอมองด้วยใจเป็นกลาง ตั้งหลักเสพสื่อโซเชียล ย้ำยึดหลักกม. ส่วนศรีสะเกษ-สารคามไม่มีนับคะแนนใหม่
วันนี้ (10 ก.พ.) ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. แถลงกรณีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่เขต 1 จ.ชลบุรี ว่าในการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์โดยตรงของแต่ละบุคคลและเป็นไปโดยลับ ซึ่งตามกฎหมายการจะนับคะแนนใหม่จะเกิดขึ้นได้ในกรณี 1) ผู้มาใช้สิทธิ กับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน กรณีนี้ กกต.ต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงคืออะไร มีเหตุทำให้ต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ 2) การเลือกตั้ง หรือการนับคะแนน ไม่เป็นไปโดยถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุให้ กกต.สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่
ก่อนหน้านี้ กกต.ได้เน้นย้ำว่า เมื่อประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว หากพบเหตุไม่ปกติ หรือเห็นว่าขั้นตอนไหนมีความผิดพลาด ให้ทำการทักท้วงทันที ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการรวมคะแนน ตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับกรรมการ ถ้าเปรียบเป็นตำรวจคือบันทึกประจำวัน ตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะประกอบการพิจารณาของ กกต. กรณีร้องว่าขอให้นับคะแนนใหม่ หรือเลือกตั้งใหม่ กกต.ต้องพิจารณาจากหลักฐานเหล่านี้ประกอบ ไม่อย่างนั้นใครมาร้องให้นับใหม่ หรือเลือกใหม่อย่างไรก็ได้ ต้องมีที่มา เหตุและผลก่อน
การยุบรวมหีบ
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า กรณีของชลบุรี ประชาชนอาจมีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือสงสัยเรื่องกระบวนการยุบรวมหีบบัตร ในกระบวนการเลือกตั้ง กระบวนการลงคะแนน และนับคะแนนจะจบที่หน่วย หมายความว่าทุกหน่วย เมื่อนับคะแนนแล้ว รวมคะแนนแล้ว ต้องติดประกาศผลนับคะแนนบริเวณหน้าหน่วย ทุกหน่วยจะมีแบบนี้ เสร็จแล้วรวบรวมผลคะแนนทุกหน่วย มาส่ง ณ ศูนย์รวมคะแนนของอำเภอ เพื่อรวมผลคะแนนทุกหน่วยเป็นผลคะแนนของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
"หลังจากรวมผลคะแนนเรียบร้อย จะมีขั้นตอนกระบวนการเรียกว่า ยุบรวมหีบบัตร คือเอาหีบบัตรที่นับคะแนนจากทุกหน่วย มารวมกันในหีบเดียวกัน เพื่อเอาหีบเหล่านี้ไปเก็บรักษาที่ปลอดภัย เช่น สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ปลอดภัย เก็บไว้จนกว่าพ้นระยะเวลาการร้องคัดค้าน คือ 2 ปี นี่คือขั้นตอนที่อยากให้เข้าใจก่อน ซึ่งเหตุที่เกิดที่ จ.ชลบุรี เป็นขั้นตอนของการยุบรวมหีบบัตรและจะขนหีบบัตรไปเก็บรักษา จึงทำให้เห็นว่าทำไมบางทีมีลักษณะไม่ปลอดภัย ไม่มีการคล้องสายรัดบ้าง ซึ่งจากข้อมูล นั่นเพราะอยู่ระหว่างการยุบรวมหีบบัตร แต่จากข้อมูลมีการซีนเทปกาวโดยรอบ ไม่มีใครสามารถเปิดได้แน่นอน
ส่วนที่ออกไปในสื่อว่ามีแบบขีดคะแนน ใครก็ไม่รู้มาเผยแพร่ จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ ขอทำความเข้าใจว่า ในการยุบรวม อาจมีบางหน่วยซึ่งเขาไม่ได้พับแบบขีดคะแนนลงในหีบบัตร กรณีนี้ กกต.ประจำเขตจะรวบรวมกรณีพลัดหลงแบบนี้บรรจุในหีบไปรักษาไว้ ณ ที่ปลอดภัยเหมือนบัตรเลือกตั้ง"
หลายท่านคาใจว่ากระบวนการนี้มีการทุจริตอะไรหรือไม่ อย่างที่บอกมีกระบวนการในการรีเช็คกัน ทุกหน่วยเขาจะมีรายงานผลการนับคะแนน ซึ่งภาษาเลือกตั้งเรียกว่า สส.5/18 และ สส.5/18 (บช.) ส่วนนี้ติดไว้หน้าหน่วยแล้ว ฉะนั้นที่ว่าจะมีการแก้ไขคะแนนเป็นไปไม่ได้ เพราะมีการติดไว้หน้าหน่วยแล้ว เปิดเผยต่อสาธารณชนตรวจสอบได้ ไม่ใช่มาถึงตรงนี้แล้ว มีการเปิดหีบ แก้ไขคะแนน ไม่สามารถทำได้
ส่วนประเด็นเมื่อวานมีเศษวัสดุอุปกรณ์ตกหล่นอยู่ ก็เป็นผลจากขั้นตอนการยุบรวมหีบบัตร และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเขต 1 อาจมีเศษวัสดุอะไรก็ตาม เช่น เศษสายรัดบ้าง เพราะเขาต้องตัดสายรัดเปิดหีบเอาบัตรรวมกัน ทั้งนี้ที่ขอให้นับคะแนนใหม่ได้หรือไม่ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายก่อน เป็นอำนาจ กกต. โดย กกต.จะพิจารณาจะพิจารณาจากหลักฐาน ข้อเท็จจริง คำร้องคัดค้าน แต่ละขั้นตอน เอารายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยมาดูว่ามีที่มาที่ไปหรือไม่อย่างไร
จบภายใน 2 วัน
"กรณีของชลบุรี ถามว่าทำไมไม่สามารถสั่งนับคะแนนใหม่ได้ทันที ขั้นตอนต้องอยู่ในการพิจารณาของ กกต.ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ กกต.มีความห่วงใย และอยากให้กระบวนการของเราเป็นไปโดยชอบเรื่องกฎหมาย เลยมอบหมายรองเลขาธิการ กกต.ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงอย่างไร มีการคัดค้านหรือไม่ หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ให้แล้วเสร็จใน 2 วัน ดังนั้นภายใน 2 วันชัดเจนสำหรับชลบุรี นี่คือที่ กกต.มีมติวันนี้"
นอกจากนี้ กกต.ยังมีมติให้ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดชลบุรี รายงานผลคะแนนภาพรวม จ.ชลบุรี เพื่อให้ กกต.พิจารณาว่า ภาพรวมการเลือกตั้ง มีกระบวนการอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือไม่ กระบวนใดคัดค้านทักท้วงหรือไม่ เพื่อให้ กกต.พิจารณาว่า จะงดประกาศผล สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ หรือสั่งนับคะแนนใหม่หรือไม่ เป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
"โจทย์ชลบุรีวันนี้คือ ทุกอย่างไม่เกิน 2 วัน ทีมรองเลขาธิการ กกต.ด้านสืบสวน จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที และทีมงาน ผอ.กกต.ชลบุรี ต้องรายงานใน 2 วัน แล้ว กกต.จะพิจารณาตามข้อกฎหมาย สมมติถ้าเป็นจริง กกต.จะปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 124 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. อาจสั่งนับคะแนนใหม่หรือไม่ หรือออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือไม่"
มหาสารคาม
ส่วนบางจังหวัด เช่น มหาสารคาม มีคะแนนคลาดเคลื่อน แต่คำว่าคะแนนคลาดเคลื่อนไม่ใช่เกิดจากประกาศที่หน่วย รายงานผลนับคะแนนทุกหน่วยถูกต้องตรงกัน แต่เวลารวมคะแนนเพื่อขึ้นป้ายประกาศผลคะแนนหน้าที่ว่าการเขต ใส่ตัวเลขคลาดเคลื่อน พอเห็นและได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าขาด 1 หน่วย มีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงผลคะแนนได้ เพราะทุกอย่างติดประกาศที่หน่วยแล้ว ขอให้มั่นใจในประเด็นนี้
ปทุมธานี
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ยังยืนยันในเรื่องการนับคะแนนใหม่ของจังหวัดปทุมธานีว่า ที่สื่อมวลชนนำเสนอว่าเมื่อนับใหม่แล้วผลคะแนนเปลี่ยนแปลงไป ยืนยันว่านับ 2 รอบไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ได้รับเลือกตั้ง มีเปลี่ยนแปลง 1-2 คะแนนของบางหมายเลข ซึ่งมาจากการวินิจฉัยบัตร จึงขอความกรุณา เราต้องสื่อสารให้ตรงกันด้วยข้อเท็จจริง
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณี จ.ชลบุรี ทำไมจึงไม่สามารถเปิดนับคะแนนใหม่ได้เหมือนกรณี จ.ปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะการสั่งนับคะแนนใหม่เป็นอำนาจของ กกต.ชุดใหญ่ ไม่มีใครสามารถสั่งนับคะแนนใหม่ได้ ของปทุมธานี เป็นการดำเนินการข้ามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งสำนักงานฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง และได้รายงานเสนอให้คณะกรรมการ กกต.พิจารณา ขอย้ำว่ากระบวนการนับคะแนนใหม่ไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้
คะแนนอย่าง "ไม่" เป็นทางการ
นอกจากนี้ยังขอให้ตื่นเข้าใจในเรื่องของการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะเน้นความรวดเร็ว โดย กปน.จะใช้คะแนนจาก สส.15/18 ส่งเข้าระบบ ผ่านอนุฯอำเภอ แต่ที่คะแนนมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่ออนุฯ ประจำอำเภอ รับรายงานผลแล้ว ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร คะแนนถูกหรือไม่ และต้องรีเช็คกับ กปน. บางอย่างในการคีย์คะแนนเข้ามาของ กปน.อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ แต่ สส. 5/18 ที่ติดหน้าหน่วย ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้
"สิ่งสมบูรณ์ที่สุดเรียกว่าประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งภาษาเลือกตั้งเรียกว่า สส.6/1 อันนี้คือทุกอย่างตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ออกมาเป็นประกาศ และลงนามโดย กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ถึงเรียกว่าประกาศอย่างเป็นทางการ ต้องเข้าใจก่อน เพราะคำว่าไม่เป็นทางการ อาจคลาดเคลื่อนผิดพลาด กระบวนการส่งผลคะแนนเข้ามา ต้องมีอนุฯอำเภอกลั่นกรองตรวจสอบก่อน ถึงยืนยันว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ย้ำอีกทีว่า ไม่มีใครสามารถแก้ไขผลคะแนนได้ ทุกอย่างยังติดประกาศต่อหน้าสาธารณชนในหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ไม่มีใครสามารถทำอะไรอำเภอใจได้ ทุกอย่างมีกรอบของกฎหมาย กกต.ยืนยันว่า ยินดีให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และจะตรวจสอบทุกเรื่องที่มีกระบวนการที่สงสัยและไม่เข้าใจ"
แบบขีดคะแนนในถังขยะ
เมื่อถามว่ากรณีแบบขีดคะแนนถูกทิ้งในถังขยะ คือ กกต.ใช้วิธีนี้ในการกำจัดเอกสารราชการใช่หรือไม่ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า อยากให้ประชาชนตั้งหลักในการเสพสื่อโซเชียลมีเดีย อย่างที่บอกว่าบริเวณเมื่อวานเป็นสถานที่ยุบรวมหีบ และจัดเก็บอุปกรณ์ เขาต้องไล่ยุบหีบของแต่ละหน่วยในเขตนั้น เพื่อเอามารวมกัน เมื่อเจออะไรก็ตาม อยู่ในกระบวนการรวบรวม ขั้นตอนอยู่ระหว่างการรวบรวมเก็บรักษาที่ปลอดภัย ไม่ว่าเห็นเศษสายรัด หรือเศษวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ นี่คือขั้นตอนยุบรวมหีบบัตรหรืออุปกรณ์ ส่วนกรณีอุปกรณ์การเลือกตั้งหาซื้อได้ในแอปพลิเคชั่นขายของออนไลน์นั้น ขออนุญาตตรวจสอบก่อน
"อยากให้มองด้วยใจเป็นกลาง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เรามีพรรคการเมืองที่ลงสมัคร 57 พรรคการเมือง ความหลากหลายของผู้สมัคร และพรรคการเมืองเอง เกิดความคิดความชอบของผู้มาใช้สิทธิมากมาย อาจมีบางส่วนท่านพอใจ บางส่วนไม่พอใจ แต่อยากให้มองด้วยใจเป็นกลางว่า กระบวนการจัดเลือกตั้งกว่าแสนหน่วย ใช้บุคลากรมหาศาล ภายใต้หลักของกฎหมาย ไม่ว่าใครจะเป็น กปน.ก็ตาม ไม่สามารถจะทำการใด ๆ นอกเหนือกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ไม่สามารถละเมิดกฎหมายได้ ไม่ต้องกังวลประเด็นนี้ ทุกเรื่องที่ให้ข้อสังเกต สำนักงาน กกต.จะประมวลเพื่อพิจารณา"
เมื่อถามว่า มีอะไรอยากสื่อสารถึงประชาชนที่รวมตัวหน่วยเลือกตั้งหรือที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้ง ว่าที่ ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชน การเลือกตั้งมีกติกาของกฎหมาย อะไรที่ไม่ถูกต้อง มีสิทธิทักท้วงคัดค้านตามขั้นตอนได้ แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่สามารถบอกว่าไม่พอใจ อยากให้นับใหม่ อันนี้ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถทำได้โดยพลการ ต้องดูว่ามีความบกพร่อง มีการคัดค้านหรือไม่ เกิดเหตุที่หน่วยใด บกพร่องอะไร แล้วร้องมาเลย เชื่อว่าทุกเรื่องเมื่อเข้าสู่กระบวนการ กกต.เราให้ความเป็นธรรม และ กกต.พิจารณาทุกเรื่องแน่นอน
พะเยา
ส่วนกรณี จ.พะเยา เจ้าหน้าที่แอบหย่อนในหีบบัตรปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา การสอบสวนของ กกต.เป็นอย่างไรบ้าง ว่าที่ ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า ให้เข้าใจก่อนว่า กปน.ได้มีการฉีกบัตร และเอาบัตรลงคะแนนเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 7 ใบ เพื่อเตรียมไปหย่อนลงหีบบัตร แต่กระบวนการนี้ยังไม่มีการหย่อนบัตรลงหีบ กปน.คนอื่นพบเห็นก่อน จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน เป็นกระบวนการต้องดำเนินคดีต่อ บัตรเลือกตั้งยังไม่หย่อนลงหีบ
ส่วนนายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ต้องทำความเข้าใจการแบ่งอำนาจกันระหว่าง กปน. กับ กกต.ชุดใหญ่ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็น กปน.นับคะแนนเสร็จ จะมีการตรวจทานอีกครั้งว่า ผู้มาใช้สิทธิตรงกับบัตรที่ใช้ไปหรือไม่ ถ้าไม่ตรงมีสิทธิตรวจสอบ แต่เมื่อมีบัตรเข้าไปในหีบ ปิดหีบเรียบร้อยแล้ว อำนาจของ กปน.หรือ กกต.เขต หมดไปแล้ว ถ้าจะมีเหตุให้มีการเปิดหีบเช็คอีกรอบ หรือนับคะแนนทำอย่างไรถึงเปิดได้ ก็เหตุแห่งการร้อง การสอบข้อเท็จจริงมี 2 ส่วนคือ 1) มีคนร้อง 2) กกต.เห็นเองว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ตรงนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง กกต.มีมติตอนเช้า ให้รองเลขาธิการ กกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนกลาง ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จใน 2 วัน จะทราบผลภายใน 2 วันว่าผลจะเป็นอย่างไร ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานที่มี ไม่สนว่าเป็นของกลุ่มการเมืองใด จะทำตามพยานหลักฐาน
ส่วนที่ประชาชนมองว่าการแก้ปัญหาของ กกต.ล่าช้า นายครรชิตกล่าวว่า เรื่องร้องทั้งหมด 113 เรื่อง ถ้าเป็นกรณีการนับคะแนน เป็นทั้งกรณียื่นคำร้องต่าง ๆ ในส่วนชลบุรี ไม่ใช่เพิ่งประชุม เมื่อคืนมีรองเลขาธิการ กกต.ไปกลางดึก แล้วถูกล้อมไว้ ออกไม่ได้ เพิ่งออกมาได้เมื่อเช้า มีรายงานต่อเนื่องมาว่า เกิดประเด็นว่ายังไม่จบ จึงมาประชุมต่อตอนเช้า
ศรีสะเกษ
เมื่อถามถึงกรณีที่มีข่าวการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ จ.ศรีสะเกษ เขต 6 และ 7 นายครรชิตกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะเมื่อได้ตรวจสอบกับกกต.จังหวัดศรีสะเกษแล้ว ไม่มีคำร้องขอใด ๆ ในการนำคะแนนเนื่องจากการสั่งให้นับคะแนนใหม่ในช่วงนี้ จะต้องเป็นกกต.ชุดใหญ่สั่งดำเนินการเท่านั้น แม้แต่กกต.จังหวัดก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นกระแสข่าวที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจึงไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ยอมรับว่าขณะนี้ในโซเชียลมีเดียมีหลายกรณีเป็นการตกแต่งผลการเลือกตั้งใหม่ แล้วนำมาโพสต์สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน ซึ่งเรื่องนี้กกต.กำลังดำเนินการตรวจสอบ และยอมรับว่ากระแสการปั่นผลการนับคะแนนที่ไม่เป็นจริง เป็นปัญหาที่กกต.หนักใจมาก