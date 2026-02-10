นายกฯเตรียมเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และงานฉลองตรุษจีนปากน้ำโพพรุ่งนี้

“อนุทิน” เตรียมเป็นประธานเปิด “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2569” จ.นครสวรรค์ 11 กุมภาพันธ์นี้
วันนี้ (10ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเดินทางไปเป็นประธานเปิด “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2569” ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เวทีหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวธนนนท์ นิรามิษ พร้อมด้วยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมคณะด้วย
สำหรับ “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ ปากน้ำโพ และเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2569” จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 21 กุมภาพันธ์ 2569 รวมระยะเวลา 12 วัน 12 คืน ภายใต้ชื่องาน “110 ปี ตรุษจีนแห่งสีสัน เมืองสวรรค์ 5 ภาษา” ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงแสงสีสันต่าง ๆ ที่น่าใจและตื่นเต้น อาทิ การแสดงดนตรีจีนจากมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ (ล่อโก้ว) การแสดงเด็กรำถ้วย จากชมรมลูกหลานไหหลำปากน้ำโพ รวมทั้งพิธีมอบป้ายผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2568 – 2569 พร้อมทั้งชุดการแสดงต้นแสงแห่งศรัทธา 5 ภาษาสามัคคี Opening light show ปฐมประกายแห่งศรัทธา ระบำดอกไม้สวรรค์ผลิบาน ณ ปากน้ำโพ วัฒนธรรม 5 ภาษา (โหงวซก) 4 เทพธิดาแห่งปากน้ำโพ รวมแสงเป็นหนึ่ง ศรัทธานิรันดร์แห่งมังกรทองนครสวรรค์ และการแสดงเปิดตัวองค์สมมุติฯ กิมท้ง และเง็กนึ่ง รวมไปถึงการแสดงพลุเฉลิมฉลอง “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี2569 และอื่นๆ อีกมากมาย