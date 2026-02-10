สว.ส่งสัญญาณว่าที่รมว.ท่องเที่ยวฯใหม่ เร่งปั้นนโยบายเชิงรุก ย้ำรบ.มีเสถียรภาพโอกาสทองแก้ปัญหาเรื้อรัง

สว.ส่งสัญญาณให้ว่าที่ รมว.ท่องเที่ยวคนใหม่ เร่งเครื่องปั้นนโยบายเชิงรุก ย้ำรัฐบาลมีเสถียรภาพคือโอกาสทองในการแก้ปัญหาเรื้อรัง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพที่ปลอดภัยและยั่งยืน
เมื่อวันที่ (10 ก.พ.) ที่ผ่านมา นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา, คณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
นายจำลอง อนันตสุข โฆษกคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า คณะกรรมาธิการฯ แสดงความห่วงใยต่อทิศทางการท่องเที่ยวไทยปี 2569 หลังเผชิญบทเรียนความไม่ต่อเนื่องจากอดีตที่ใช้รัฐมนตรีเปลืองถึง 4 คนใน 2 รัฐบาล เมื่อเปลี่ยนคนใหม่ นโยบายก็เปลี่ยนส่งผลให้การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยติดๆ ดับๆ ซึ่งสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งการแข่งขันสูงจากเพื่อนบ้าน เงินบาทแข็งค่า, ภาพลักษณ์ความปลอดภัย, และการพึ่งพาตลาดจีนที่ฟื้นตัวช้า ทำให้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจหดตัวและไม่เติบโตตามเป้า ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเดิมเริ่มอิ่มตัว ส่งผลให้รายได้กระจุกตัวแค่ในเมืองหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องเร่งปรับทัศนคติมุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยก้าวผ่านวิกฤตความเชื่อมั่นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
“ที่ประชุมแสดงความคาดหวังถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ จะใช้โอกาสที่รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมือง ปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ แทนการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าเหมือนในอดีต เพื่อก้าวข้ามวัวหายล้อมคอกไปสู่งานเชิงรุก โดยโจทย์ใหญ่ก็คือต้องเร่งดำเนินการคือการลดอัตราการสูญเสียของนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง” โฆษกคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว
ด้านนางประทุม วงศ์สวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่เจ็ด เผยว่า การเปลี่ยนรัฐมนตรีถึง 4 คนที่ผ่านมา ทำให้ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย แต่ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ จึงเป็นโอกาสดีที่ว่าที่ รมว.คนใหม่จะบรรจุแผนระยะยาว เข้าสู่โครงสร้างกระทรวงฯ อาทิ เรื่องความปลอดภัยที่ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายการท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขข้อจำกัดที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
"เราผ่านช่วงเวลาที่รัฐมนตรีมาเพียงเพื่อทำแคมเปญเฉพาะหน้ามาพอแล้ว วันนี้เมื่อรัฐบาลนิ่งและมีความมั่นคง เราต้องการเห็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพที่ปลอดภัยและยั่งยืนอย่างแท้จริง" สว.ประทุม กล่าวในตอนท้าย