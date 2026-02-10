"อนุทิน" ร้องโอ้ว “จุลพันธ์” สวมเสื้อน้ำเงินบอก “ไม่หนิมไม่หนูแล้ว” ธรรมดาโจมตีหาเสียง แย้มคุยทำเพื่อบ้านเมือง

นายกฯร้องโอ้ว หลังเห็นภาพ “จุลพันธ์” สวมเสื้อยืดน้ำเงินสูทฟ้าแถลงข่าว บอก “ไม่หนิมไม่หนูแล้ว” ชม หนิมน่ารัก เชื่อ เจอกันเรียกพี่หนู เหมือนเดิม ชี้หาเสียงธรรมดากระทบกระทั่ง อุบ ดึงร่วมรบ. แย้มเจอกันพร้อมคุยทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองร่วมกัน โวสีน้ำเงินสวยอยู่แล้ว
วันนี้ (10ก.พ.) เวลา 14.20 น. ที่ วิทยาลัยปกครอง ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลัง เห็นภาพการแถลงข่าวของนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ สวมเสื้อยืดสีน้ำเงิน สูทสีฟ้า นั่งแถลงข่าวภายใต้ฉากหลังที่เปลี่ยนสี จากเดิมที่เป็นโทนสีแดง นายอนุทิน ถึงกับร้องโอ้ว และอมยิ้ม และขอผู้สื่อข่าวดูภาพชัดๆ อีกครั้ง พร้อมบอกว่า ตอนนี้ไม่หนิมไม่หนูแล้ว หนิมน่ารัก
ผู้สื่อข่าวย้ำถามว่ามีนัยยะในการประสานพูดคุยกัน เพื่อเข้าร่วมรัฐบาล ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ถึงกลับปฏิเสธเสียงสูงว่า ไม่มี
“ จริงๆก็รักกันดีอยู่แล้ว เจอกันก็พูดคุยกัน คงเรียกผมหนูเปล่าๆแค่บนเวที แต่ยังไงเจอกันก็เรียกผมว่าพี่หนู เชื่อเถอะ ”
เมื่อถามต่อว่า เป็นนัยยะว่าพร้อมที่จะมาร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่ได้มองไกลขนาดนั้น แต่สุดท้ายอย่างที่ตนเคยบอก ทุกคนก็ต้องเล่นตามบทบาทที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งตนก็เชื่อว่าหากวันไหนที่เจอกับพวกเขาเหล่านี้ ก็จะยิ้มและพูดคุยกัน ว่าเราจะทำอะไรเพื่อบ้านเมือง และเราก็คงไม่เอาเรื่องของความขัดแย้ง ที่ปราศรัยโจมตีกัน เอามาคิดอะไรกันทั้งนั้น อะไรที่แซวกัน มันไม่มีเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแม้แต่น้อย
เมื่อถามต่อว่า ที่นายอนุทิน เคยพูดไว้ว่า ขอให้มันจบในสนามเลือกตั้ง อะไรที่เคยกระทบกระทั่งกันในช่วงหาเสียง นายอนุทิน ตอบกลับทันทีว่า เป็นเรื่องธรรมดา
ก่อนขึ้นรถผู้สื่อข่าวได้ย้ำถามว่า เสื้อของนายจุลพันธ์ ที่ใส่วันนี้ ที่เปิดให้ดู สีน้ำเงินสวยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า สีน้ำเงินสวยอยู่แล้ว และขอกลับไปดูภาพชัดๆ อีกครั้ง
ก่อนที่นายอนุทิน ได้หันกลับมาถามผู้สื่อข่าวว่า แล้วเสื้อนายกองใหญ่ที่ตนใส่อยู่หล่อหรือไม่ ผู้สื่อข่าวจึงตอบไปว่า หล่อมาก