นายกฯปธ.พิธีสดุดี 72 ปีอส. กำชับยึดระเบียบกม.ศักดิ์ศรี บำบัดทุกข์บำรุงสุข ดำรงไว้ซึ่ง 3 สถาบันหลักและปชช.

นายกฯ เป็นประธานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครบ 72 ปีกำชับ อส. ยึดมั่นในระเบียบวินัย กฎหมาย และศักดิ์ศรี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน อย่างมั่นคง
วันนี้ (10ก.พ.) เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 72 ปี ประจำปี 2569 ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นายอนุทินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 32 ปีผมขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใย มายัง
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน พร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันรำลึกถึง วีรกรรม ความเสียสละ และคุณงามความดีของบุคลากรกองอาสารักษาดินแดนทุกยุคทุกสมัยที่ได้อุทิศทั้งก าลังกาย กำลังใจ และความจงรักภักดีเพื่อปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และอธิปไตยของชาติบ้านเมืองตลอดมา
กองอาสารักษาดินแดนถือกำเนิดขึ้น จากพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราชบรม นาถบพิตร ซึ่งได้ทรง ลงพระป รมาภิไธยในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 อันเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนและได้พระราชทานธงประจากองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2497พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาท อันทรงคุณค่า เป็นหลักชัยแห่งการปฏิบัติหน้าที่ ของกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนสืบมาจนถึงปัจจุบัน ความว่า
“ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรม ประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตราย และรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเรา จะได้วัฒนาถาวร”
พระบรมราโชวาทดังกล่าวนี้ เป็นแนวทางส าคัญ ในการเสริมสร้างความสามัคคีความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์สุจริต และการอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในรัชสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดภารกิจ ด้านความมั่นคงของชาติการพัฒนาประเทศ และการบ าบัดทุกข์บำรุงสุข แก่พสกนิกรชาวไทย กำลังพลกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยึดมั่นในความจงรักภักดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธานด้วยความเสียสละ ความวิริยะอุตสาหะ และความซื่อตรงต่อหน้าที่
ในโอกาสนี้ขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน น้อมน าพระบรมราโชวาท และพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองรัชกาล มาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ยึดมั่นในระเบียบ กฎหมาย และวินัยราชการ รักษาศักดิ์ศรีของกองอาสารักษาดินแดน มีจิตวิญญาณของคนมหาดไทย คือ
“การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ และด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน อย่างมั่นคงสืบไป
ท้ายที่สุดนี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โปรดอภิบาลประทานพรให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญมีพลานามัยสมบูรณ์ ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไป