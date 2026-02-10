โซเชียลข้องใจ หน้าคุ้นจากปทุมฯ โผล่ชลบุรี ร่วมเรียกร้องนับคะแนนใหม่ ก่อนกระแสลามทั่วประเทศ

โลกออนไลน์ตั้งคำถาม หลังพบชาย 2 คนปรากฏตัวในเหตุเรียกร้องให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้ง 2 จังหวัด ท่ามกลางกระแสเรียกร้องนับใหม่–เลือกตั้งใหม่ในหลายพื้นที่ ทั้งที่ผลคะแนนบางเขตยังไม่พบความผิดปกติ
วันนี้(10ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก RMUTTอัพเดทข่าวสารคลอง6 ที่มีสมาชิก3.9หมื่นราย มีสมาชิกกลุ่มที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กStunningstawberry 9043 ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพชาย2คน อยู่ใน2 เหตุการณ์โดยระบุข้อความว่า “นับถือใจพี่สองคนนี้มากกกก เมื่อวานเห็นในไลฟ์อยู่คลอง6 วันนี้ไปโผล่ชลบุรี ว่าอยู่น่าคุ้นๆสรุปน่าจะคนเดียวกัน เริ่ดดดดแฮงง” โดยภาพแรกเป็นภาพที่ชายทั้งสองคนอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 7 และอีกภาพเป็นชาย2 คนดังกล่าวไปปรากฏตัวในเหตุการณ์เรียกร้องให้มีการนับคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ 1เขตจ.ชลบุรีใหม่ ที่สนามหน้าอำเภอเมือง จ.ชลบุรี ตรงข้ามโรงยิม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยอ้างว่าพบพิรุธที่หีบบัตรเลือกตั้งซึ่งถูกเก็บไว้ ไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยมิดชิด โดยที่ไม่มีสายเคเบิลไทร์รัดไว้ และไม่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ปิดทับ ตามข้อกำหนดของ กกต.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยเขตนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัครสส.เขต1ชลบุรี พรรคภูมิใจไทย ชนะด้วยคะเเนน43703 เสียง ส่วนอันดับสองคือนายวรท ศิริรักษ์ ผู้สมัครสส.ชลบุรี เขต1 พรรคประชาชน ที่ได้ 39920 เสียง เเละนายวรทเคยเป็นสส.เขตนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่เเล้ว
อย่างไรก็ตามจากการสอบถามประชาชนที่มาติดตามการนับคะเเนนในวันที่ 8 ก.พ.จนเสร็จสิ้นระบุว่า ไม่พบความผิดปกติเเต่อย่างใด เเละสถานการณ์เป็นปกติเรียบร้อยดี และตั้งข้อสังเกตว่าการที่ชาวบ้านบางคนเเละผู้สนับสนุนบางพรรคในเขตนี้มาขอให้นับคะเเนนใหม่ในวันที่ 9 กพ. น่าจะเพราะเห็นภาพรวมของการเลือกตั้งสส.400เขต ที่พรรคภูมิใจไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง พรรคประชาชนได้อันดับสอง และผลการเลือกตั้งสส.จ.ชลบุรี 10 เขตของปีนี้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน ได้สส.ชลบุรีไปพรรคละ 5 เขต โดยการเลือกตั้งปี 2566 พรรคก้าวไกลในตอนนั้น ชนะเลือกตั้งสส.9 ใน10 เขตของจ.ชลบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตบางปรากฏการณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้ผู้สมัคร สส.บางพรรค รวมถึงผู้สนับสนุนพรรค และอินฟลูเอนเซอร์บางคน มีการโพสต์ภาพเเละข้อความเรื่องการรายงานผลคะแนน การนับคะเเนนที่หน่วยเลือกตั้งบางเเห่งว่าไม่สุจริตเพื่อให้นับคะเเนนใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆเเละบางส่วนขอให้เลือกตั้งใหม่ทันที ทั้งๆที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเเละประกาศผลการเลือกตั้ง สส.ในครั้งนี้