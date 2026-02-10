ครม.เคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลิตปี 68/69 ราคาเดียวทั่วประเทศ 890 บ./ตัน ที่ความหวาน 10 CCS

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลิตปี 2568/2569 ราคาเดียวทั่วประเทศ 890 บาท/ตัน ที่ความหวาน 10 CCS
วันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2568/2569 ครอบคลุม 9 เขตคำนวณราคาอ้อย เป็นราคาเดียวทั่วประเทศ เพื่อให้โรงงานน้ำตาลสามารถชำระเงินค่าอ้อยให้ชาวไร่อ้อยได้ล่วงหน้าเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการเพาะปลูก บำรุงรักษาอ้อย และการดำรงชีพ
สาระสำคัญ ครม.เห็นชอบให้กำหนด
1. ราคาอ้อยขั้นต้น ที่ระดับคุณภาพความหวาน 10 CCS ในอัตรา 890 บาทต่อตันอ้อย (คิดเป็นร้อยละ 89.65 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั้งประเทศ 992.71 บาท/ตัน) และกำหนด อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อย 53.40 บาทต่อ 1 หน่วย CCS
2. ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ที่ระดับความหวาน 10 CCS เท่ากับ 381.43 บาทต่อตันอ้อย
รองโฆษกฯ ระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูการผลิตปีก่อน (2567/2568) ซึ่งกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น 1,160 บาท/ตัน ที่ 10 CCS พบว่าราคาอ้อยขั้นต้นฤดู 2568/2569 ลดลง 270 บาท หรือร้อยละ 23.27 โดยมีปัจจัยสำคัญจากภาวะราคาน้ำตาลทรายดิบส่งออกในตลาดโลกและองค์ประกอบด้านรายได้ของระบบอ้อยและน้ำตาล
ทั้งนี้ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป