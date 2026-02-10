”ภัทรพงศ์“ ว่าที่สส.พิจิตร ยื่นกกต.เองสอบนับใหม่ หลังโซเซียลแชร์ผู้มาใช้สิทธิกับคะแนนห่างเกือบ 3 หมื่น

”ภัทรพงศ์“ ว่าที่สส.พิจิตร เขต 1 มาเอง ยื่น กกต. ตรวจสอบและนับคะแนนใหม่ หลังโซเซียลแชร์ข้อมูลผู้มาใช้สิทธิกับคะแนนห่างเกือบ 3 หมื่น
วันนี้(10ก.พ.)นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ ว่าที่ สส. พิจิตร เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เดินทางมา ยื่นหนังสือถึง กตต. เพื่อขอให้มีการตรวจสอบและนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 1 ภายหลังมีกลุ่มบุคคลและสื่อโซเซียลมีเดียจำนวนมาก แสดงข้อมูลตัวเลขจำนวนบัตรเลือกตั้ง สส. ศูนย์รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ปรากฎว่าจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 100,830 คน แต่มีคะแนนรวม 130,175 คะแนน ซึ่งเกินจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 29,345 คนนั้น ตนในฐานะผู้สมัคร สสปพิจิตร เขต 1 จึงต้องการให้ กกต. ตรวจสอบและนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนอย่างเท่าเทียม