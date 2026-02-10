พท.ย้ำภท.ยังไม่ทาบร่วมรบ. บอกไม่ใช่เวลาคุยท่ามกลางข้อกังขาเลือกตั้ง ต้องคำนึงความรู้สึกปชช.

“จุลพันธ์” ย้ำ ยังไม่มีทาบทามร่วมรัฐบาลภูมิใจไทย ด้าน“ภูมิธรรม” บอกไม่ใช่เวลาคุยเรื่องตั้งรัฐบาล ท่ามกลางข้อกังขาการจัดเลือกตั้ง ชี้ต้องคำนึงความรู้สึกประชาชน
วันนี้ (10ก.พ.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการทาบทามพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย โดยนายจุลพันธ์ ย้ำว่า ตอนนี้ยังไม่มี และยังไม่ได้มีการประสานมา ซึ่งเป็นเรื่องของพรรคอับดับ 1 ในการจัดตั้งรัฐบาล และเข้าใจว่าขณะนี้ยังรอความชัดเจนในเรื่องของจำนวน เนื่องจากตัวเลขของ กกต. ก็ยังไม่นิ่ง ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทย คงไม่ใช่ฝ่ายที่จะไปดำเนินการใด ๆ ยืนยันว่า พร้อมทำหน้าที่ทุกบทบาท
ทั้งนี้เมื่อตัวเลขนิ่งแล้วหากพรรคภูมิใจไทย เชิญมาจะมีการพิจารณาอีกทีหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้เริ่มคิด เพราะสุดท้ายต้องมานั่งคุยกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนเองหรือเรื่องของใครแต่เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ต้องตัดสินใจ
นายภูมิธรรม กล่าวเสริมว่า วันนี้เราต้องรอ ให้ตัวเลขชัดเจน และต้องรอให้ประชาชนสบายใจกับผลการเลือกตั้งที่ออกมา แต่ในเมื่อความรู้สึกของประชาชนยังไม่สงบ ยังไม่นิ่ง การมานั่งพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ตนมองว่าไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึก และความยุติธรรมที่เกิดขึ้น และไม่อยากให้ไปใส่ใจเรื่องว่าจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร แต่อยากให้ใส่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ มันบริสุทธิ์พอที่จะรับสิ่งต่าง ๆได้หรือไม่ และต้องคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนขออย่าพึ่งถามว่าใครจะตั้งรัฐบาลกับใคร ถามว่าวันนี้เหมาะสมหรือไม่ กกต. จะรับผิดชอบอย่างไร และหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาจะทำอย่างไร ซึ่งอยากให้สื่อมวลชนช่วยตามเรื่องด้วย พร้อมย้ำว่าต้องรอให้ทุกอย่างมันนิ่ง และชัดเจน