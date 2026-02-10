รักชาติ จี้ กกต.เคลียร์ชัดชัดหวั่นเกิดม็อบ อาจถึงเข้ารักษาความสงบ ฝากครม. “หนูทอง” จัดให้ว๊าวอย่าให้อ่อม

“เจษฎ์“ เตือน กกต. เคลียร์ชัดชัด หวั่นเกิดม็อบทั่วประเทศ หลังสะพัดบัตรเขย่งมีจำนวนมหาศาลเป็นประวัติศาสตร์ ท้ายสุดอาจถึง "เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย" อีกครั้ง “ชัยวุฒิ” ชวนจับตา ครม. “หนูทอง” ฝากจัดครม.ให้ว๊าวอย่าให้อ่อม แก้เรื่องมั่นคง เศรษฐกิจให้ได้
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 13.00 น. -รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ส่งสัญญาณเตือนถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยระบุว่า ขณะนี้ภารกิจของผู้สมัครและพรรคการเมืองสิ้นสุดลงแล้ว แต่ภารกิจที่ "หนักกว่า" คือหน้าที่ของ กกต. ที่ต้องจัดการกับการเลือกตั้ง ซึ่งถูกครหาว่า "ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม" โดยเฉพาะประเด็นความผิดปกติของการนับคะแนน จากปม "บัตรเขย่ง" ที่ลือสะพัดว่ามีจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
"บัตรมันจะเกินได้ยังไงครับ? ที่ว่าบัตรเขย่ง ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เขาก็เขย่งกันจำนวนหลักสิบ จำนวนหลักร้อยก็แทบไม่เคยเกิดในประวัติศาสตร์ ถ้ามันมากมายมหาศาลแบบนี้ การเลือกตั้ง ถูกมองว่าไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวอีกด้วยว่า กกต. มีเครื่องมือและอำนาจล้นมือในตอนนี้ หากพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริต ต้องกล้าตัดสินใจ อย่าง “ใบเหลือง” สั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตที่มีปัญหาเพื่อคืนความชอบธรรม “ใบแดง” ส่งศาลตัดสิทธิ์พวกโกงให้พ้นวงจรการเมือง และต้องชดใช้ค่าเลือกตั้งใหม่ อีกทั้งมีข่าวว่ากัมพูชาเริ่มอีกแล้ว เรื่องของนานาอารยประเทศที่กำลังรุกเข้ามาก็ยังไม่จบ เราจะได้รัฐบาลโดยเร็วหรือไม่ กฎหมายกำหนดครับว่าท่านต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน จะทำอะไรก็ต้องรีบทำ ปล่อยให้มีข้อครางแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนแบบนี้ ปล่อยให้ผู้เล่นถูกตั้งข้อรังเกียจไม่ได้ กกต.ต้องรีบจัดการโดยเร็ว ไม่ต้องรอครบ 60 วันก็ได้
"เครื่องมือมีอยู่ในมือท่าน อำนาจที่ท่านสามารถทำได้ ถ้าท่านเห็นว่ามันมีเหตุอันควรสงสัย หรือมันมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ถ้าท่านจะคิดพิจารณาแบบที่คนเขาบอกกันว่าให้ 'ใบเหลือง' คือไม่ได้ไปกระทบสิทธิ์ใคร แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตใด ท่านต้องรีบทำ หากว่าท่านพบว่ามีการกระทำผิด มีสิ่งที่ถึงขนาดว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อ ท่านต้องดำเนินการส่งศาลเพื่อให้เกิดสิ่งที่คนเขาเรียกว่า 'ใบแดง' แล้วต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยที่ถ้ามีใครทำผิด คนนั้นก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ และถ้าหากศาลได้วินิจฉัยมาแล้ว คนนั้นก็ต้องจ่ายค่าเลือกตั้งใหม่" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
นอกจากนั้น รศ.ดร.เจษฎ์ ได้เตือนสติ กกต.ด้วยว่า หาก กกต. ยังปล่อยให้ประชาชนค้างคาใจกับผลการเลือกตั้ง สถานการณ์อาจบานปลายไปสู่การ "ชุมนุมประท้วง" และการก่อความไม่สงบ ท้ายที่สุดอาจนำไปสู่ข้ออ้างในการ "เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย" อีกครั้ง
“บ้านเมืองมีภัยรายล้อม มีความจำเป็นต้องก้าวต่อไป การบริหารราชการแผ่นดินสะดุดหยุดลงไม่ได้ จะให้รัฐบาลอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแบบนี้ไม่ได้ มีผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว มีคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวนมากที่สุด และมีคนที่พร้อมในการที่จะทำหน้าที่กันแล้ว ขอให้ท่านรีบจัดการ ก็ต้องฝากไว้ด้วยครับผม ที่น่ากังวลใจที่สุดครับ คนที่มีความไม่พอใจการนับคะแนน หรือว่าผลการนับคะแนน ผลการเลือกตั้งที่ผ่านไป ถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้ ไม่รีบจัดการ สถานการณ์อาจจะบานปลายไปถึงขั้นมีการชุมนุม มีการประท้วง มีการก่อความไม่สงบ และท้ายที่สุดถ้ามันไปไกลถึงขนาดต้องมีการเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เดี๋ยวก็จะมีการกล่าวหากันไปอีก รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จครับ” รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวทิ้งท้าย
ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวถึงทิศทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง โดยระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์ชัดเจนแล้วว่า พรรคภูมิใจไทย คือผู้ชนะที่แท้จริงด้วยคะแนนเสียงแบบถล่มทลาย ซึ่งนั่นหมายถึงใบเบิกทางสำคัญที่จะส่งให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
“เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับ ผลการเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทย แลนด์สไลด์ ชนะการเลือกตั้ง นายกฯ อนุทิน ก็จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบนึงครับ ซึ่ง ครม. ที่ผ่านมาเนี่ย ก็เป็นที่รับทราบของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว” นายชัยวุฒิ กล่าว
ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ ได้กล่าวถึงการทำงานของ ครม. ชุดที่ผ่านมา โดยระบุว่า ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่รับทราบกันดีของพี่น้องประชาชน แต่สำหรับรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของภูมิใจไทย ครั้งนี้ “เดิมพันสูงกว่าเดิมหลายเท่า” คณะรัฐมนตรีชุดนี้ต้องสร้างปรากฏการณ์ “ว้าว” ให้กับสังคม ด้วยการแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยเฉพาะ “ปัญหาความมั่นคงและชายแดน” ที่ต้องใช้ความเด็ดขาด รวมถึง “วิกฤตเศรษฐกิจปากท้อง” ที่เป็นหัวใจหลักในการตัดสินใจของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง หาก “รัฐบาลหนูทอง” ทำไม่ได้ตามที่ประกาศไว้ กระแสแลนด์สไลด์ที่เคยได้มาอาจกลายเป็นกงจักรที่ย้อนกลับมาทำลายตัวเองในอนาคต
“แต่ ครม. ชุดใหม่ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ย ประชาชนเขาคาดหวังนะครับ เขาอยากให้เป็น 'รัฐบาลหนูทอง' เป็นคณะรัฐมนตรีที่ประชาชนเห็นแล้ว ว้าว ชื่นชม ยอมรับนะครับ ไม่อ่อม เป็นความหวังของพี่น้องประชาชน มาแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคง ปัญหาชายแดน มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของพี่น้องประชาชนให้ได้ เขาคาดหวังกับ รัฐบาล ครม. หนูทอง ครับ ก็ขอฝากด้วยครับ” นายชัยวุฒิ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้าย