"โรม" ชี้นับคะแนนพลาดเกิดขึ้นเป็นระบบ จะเชื่อได้อย่างไรว่าไม่มีทุจริต โต้ข่าวลือพรรคสัมยัดบัตรพะเยา ยันไม่มีปัญญาทำแบบนั้น

"โรม" บอกยากจะเชื่อนับคะแนนผิดพลาดเป็นความผิดส่วนบุคคล แต่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เลือกตั้งวุ่นทั่วประเทศ ถามจะเชื่ออย่างไร ไม่มีทุจริต ตอกกลับข่าวลือพะเยาพรรคยัดบัตร ยัน ปชน.ไม่มีปัญญาทำแบบนั้น ลั่น ต้องมีคนรับชอบ จี้ กกต.เร่งแก้ไข
วันที่ 10 ก.พ. 2569 นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงการนับคะแนนเลือกตั้ง ว่า ช่วงก่อนการเลือกตั้ง นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักการเมือง และประชาชนจำนวนมาก ต่างออกมาเตือนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นการเลือกตั้งที่มีการใช้เงินมากที่สุด เงินจำนวนหนึ่งอาจเป็น “เงินเทา” ที่เข้ามาบิดเบือนการแข่งขันทางการเมือง
หลายฝ่ายยังเตือนด้วยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อาจเกิดการทุจริตในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ในการเลือกตั้งล่วงหน้า เราก็พบปัญหาหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของพี่น้องประชาชน และอาจทำให้ผลคะแนนไม่ตรงกับเจตจำนงที่แท้จริงของผู้ใช้สิทธิ์
แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งจริง เรากลับยังพบปัญหาอีกหลายอย่าง จนยากจะเชื่อว่า ความผิดพลาดเหล่านี้เป็นเพียงความบกพร่องส่วนบุคคลเท่านั้น
ประเทศไทยไม่ได้เพิ่งมีการเลือกตั้ง เราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง กกต. ได้รับงบประมาณหลายพันล้านบาท และมีโอกาสศึกษาดูงานจากต่างประเทศ ผมเชื่อว่าหากต้องการจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสและป้องกันการโกง กกต. มีศักยภาพที่จะทำได้อย่างแน่นอน
ความผิดพลาดในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยพบในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนนำไปสู่คำถามสำคัญว่า แล้วในพื้นที่ที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้มีความพยายามกล่าวหาพรรคประชาชนว่า แอบใส่บัตรลงคะแนนให้พรรคในเขตจังหวัดพะเยา ผมขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง และพรรคประชาชนไม่มีปัญญาทำเช่นนั้นได้ ตรงกันข้าม หากพิจารณาในหลายพื้นที่ พรรคประชาชนกลับได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ถูกเรียกว่า “ความผิดพลาด” ของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับผม เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าใครแพ้หรือใครชนะการเลือกตั้ง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกตั้งครั้งนี้มันได้สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือไม่ หากการเลือกตั้งไม่สะท้อนเสียงประชาชน มันก็อาจกลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ถูกที่ทำให้เสียงของประชาชนไม่มีความหมาย
ผมหวังว่า กกต. จะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง พร้อมทั้งต้องมีผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกครั้ง