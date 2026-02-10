สว.พันธุ์ใหม่ จี้ กกต.เปิดรายชื่อผู้ใช้สิทธิทั่วไทยคาใจลดลง พร้อมสอบลงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ 1-5 ส่อพิรุธ

"สว.พันธุ์ใหม่" จับพิรุธทุจริตเลือกตั้ง จี้ กกต. เปิดรายชื่อผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ข้องใจจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลดลง พร้อมให้สอบการลงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ 1-5 ส่อลงคะแนนพิรุธ
วันนี้ (10 ก.พ.2569) ที่รัฐสภา น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. แถลงเรียกร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่มีปัญหา และบกพร่อง ว่า จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หากเป็นไปตามที่ กกต. ประกาศ คือ 65% ถือว่าลดลงจากการเลือกตั้งปี 2566 มากถึง 10% หรือกว่า 5 ล้านเสียง ดังนั้น กกต. ต้องมีคำตอบต่อการรณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยว่า รณรงค์อย่างไรถึงมีคนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนน้อยลง หรือ เป็นเพราะการนับจำนวนที่บกพร่อง
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า กับประเด็นการซื้อเสียงที่ กกต. ไม่สารมาถจับได้เลย แต่พบว่าทุนเทาถูกพูดถึงเต็มทุกพื้นที่ รวมถึงการนับคะแนนที่ไม่โปร่งใส เพราะมีหลายหน่วยไม่ยอมให้ถ่ายวิดีโอและมีบัตรเขย่งจำนวนมาก เช่น การนับคะแนนที่เขต 7 ปทุมธานี และเขต 1 ชลบุรี รวมถึงบัตรเสียกว่า 3 ล้านใบ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก และการนับคะแนนที่ล่าช้า ดังนั้น กกต. ต้องชี้แจงว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
"กกต. ต้องนับคะแนนที่มีปัญหาใหม่ โดยเปิดหีบใหม่ ซึ่งกกต.ทั้ง 7 คน มีอำนาจสั่งอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจน และต้องการให้เปิดเผยรายชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ มีรายชื่อหายไป 5 ล้านคน จากการเลือกตั้งครั้งก่อน" น.ส.นันทนา กล่าว
ขณะที่นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว. กล่าวเรียกร้องให้ กกต. ตรวจสอบการลงคะแนนให้กับผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1-5 ที่ส่อพิรุธ บางคนบอกว่าเป็นลูกโดด ที่ยิงเฉพาะเขต เวลาเลือกให้จำเบอร์ของผู้สมัคร สส.เขตเป็นหลัก ซึ่งอาจตรงกับหมายเลขของผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคอื่น
"จากการตรวจสอบบางพื้นที่เบอร์ 1-5 ได้ คะแนนสส.เขตหลักร้อยหรือหลักพัน คะแนน แต่บัญชีรายชื่อได้เป็นแสน เช่น เขต 3 ชัยภูมิ เบอร์ 1 เขต 4 กาญจนบุรี เขต 5 และ 10 เชียงใหม่ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 8 นครราชสีมา ที่ สส.เขตเลือกพรรคหนึ่งและบัญชีรายชื่ออีกพรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นเลขเดียวกัน ดังนั้น ขอให้ กกต. ลงไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรดลใจให้เลือกแบบนี้" นายเทวฤทธิ์ กล่าว