สว.พันธุ์ใหม่โค้งคำนับ ปชช.เกือบ 20 ล้านเสียงเห็นชอบรื้อ รธน.จี้รัฐบาลใหม่เขียนกรอบในนโยบายให้ชัด

สว.พันธุ์ใหม่ โค้งคำนับ 19.8 ล้านเสียง เห็นชอบทำ รธน.ใหม่ “ปธ.กมธ.การเมือง” จี้รัฐบาลใหม่เขียนกรอบทำ รธน.ใหม่ให้ชัดในคำแถลงนโยบาย หวังได้ทำประชามติรอบสองไม่เกินสิ้นปี 69 พร้อมจี้ “สว.สีน้ำเงิน” ร่วมมือทำรธน.ใหม่ ตามฉันทามติประชาชน ด้าน “เทวฤทธิ์” ค้านรัฐบาลยืนยันร่างแก้ ม.256 เหตุสูตร 20 หยิบ 1 อาจส่อปัญหาได้ ผู้ร่างสีน้ำเงิน
วันที่ 10 ก.พ.ที่รัฐสภา กลุ่ม สว.พันธุ์ใหม่ นำโดยนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค สว. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย น.ส.นันทนา นันทวโรภาส นายสุนทร พฤกษ์พิพัฒน์ นายวีรยุทธ์ สร้อยทอง น.ส.มณีรัตน์ เขมะวงค์ สว. ร่วมแถลงขอบคุณประชาชนที่ร่วมออกเสียงประชามติเห็นชอบต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กว่า 19.8 ล้านเสียง
โดยนายนรเศรษฐ์ กล่าวเรียกร้องไปยังรัฐบาลใหม่ที่จะจัดตั้งหลังจากนี้กำหนดกรอบและกระบวนการที่นำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ชัดเจน แน่นอนในคำแถลงนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามผลการออกเสียงประชามติของประชาชน ทั้งนี้ตนมองว่าคะแนนที่ได้มานั้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาวิฤตรัฐธรรมนูญที่ประชาชนช่วยแง้มประตูไปสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีการกำหนดกรอบทำรัฐธรรมนูญใหม่ ตนสนับสนุนกระบวนการที่โปร่งใสและให้โอกาสประชาชน ทั้งที่เห็นชอบกับประชามติ หรือไม่เห็นชอบได้มีส่วนร่วม
“สำหรับกรอบการทำรัฐธรรมนูญตามผลประชามติครั้งที่1 นั้นที่จริงผมอยากฟังรัฐบาลแถลงให้ชัดเจน ว่าเป็นกรระบวนการทำใหม่ หรือ ยืนยันร่างแก้ไขมาตรา 256 ที่ค้างอยู่ในวาระพิจารณาของรัฐสภา ทั้งนี้ในความคาดหวังผมอยากเห็นการออกเสียงประชามติครั้ง 2 อย่างช้าคือก่อนสิ้นปี2569 พร้อมกับต้องมีกระบวนการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชนให้เพียงพอ เพราะเข้าใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 นั้นมีรายละเอียดเนื้อหาที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อสะท้อนเจตจำนงของประชาชนที่แท้จริง” นายนรเศรษฐ์กล่าว
ขณะที่นางนันทนา กล่าววเรียกร้องไปยัง สว.กลุ่มใหญ่ของวุฒิสภา ให้เห็นแก่ฉันทามติของประชาชนที่ออกเสียงประชามติสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ในวาระหนึ่ง วาระสอง วาระสาม เพราะผลที่ออกมาถือว่ามากกว่าผลประชามติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อปี 2559
ส่วนนายเทวฤทธิ์ กล่าวว่าในกระบวนการแก้ไขมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ ที่ค้างอยู่ในการพิจารณาวาระสองของรัฐสภา ตนมองว่ามีหลายประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งและเห็นต่าง โดยเฉพาะกระบวนการที่ออกแบบผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่สูตร 20 หยิบ 1 ที่ให้รัฐสภาจัดกลุ่มตัวแทนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 35 คนนั้น จากตัวเลของผลการเลือกตั้ง สส. ที่พรรคภูมิใจไทยคาดว่าจะได้เกือบ 200 เสียง และมีสว.สนับสนุน เมื่อใช้สูตรดังกล่าวอาจทำให้เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งตนมีข้อกังวล ดังนั้นกระบวนการเพื่อสรรหาผู้ทำรัฐธรรมนูญใหม่ ควรให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือเลือกตั้งทางอ้อมจะเหมาะสมที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่คณะ สว.พันธุ์ใหม่แถลงแล้วเสร็จ ได้ออกมายืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อโค้งคำนับเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ที่มาออกเสียงประชามติเห็นชอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย