“เสธ.หิ” วอนหยุดความขัดแย้ง ยอมรับผลเลือกตั้ง ชี้ทุกเสียงมีค่าเท่าเทียมกัน

“ดร.หิมาลัย” เรียกร้อง หยุดความขัดแย้งและเกลียดชัง การประท้วงผลเลือกตั้งและเรียกร้องให้ตรวจสอบเป็นสิทธิทำได้ แต่อย่าใช้เป็นประเด็นโจมตีอีกฝ่ายว่าซื้อสิทธิขายเสียง ย้ำทุกคนมี 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากันหมด ไม่ว่าจบ ป.4 หรือปริญญาเอกหลายใบ ไม่ควรขยายความเห็นต่างให้กลายเป็นบาดแผลลึกในสังคม
วันที่ 10 ก.พ. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ แสดงความเห็นกรณีมีการประท้วงเพื่ิอให้นับคะแนนการเลือกตั้ง สส.ใหม่ ว่า การประท้วงและตรวจสอบความโปร่งใส ถือเป็นสิทธิที่ทุกฝ่ายสามารถจะยื่นให้ตรวจสอบหรือแก้ไขได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้มี คือการโจมตีกันในทำนองว่า ผู้ที่ไม่ได้เลือกหรือสนับสนุนพรรคเดียวกับเรา เป็นพวกที่ขายสิทธิ์ขายเสียง หรือไม่มีความรู้ไม่เข้าใจในเรื่องการเมือง เมื่อกระบวนการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้ว ก็ควรยอมรับผลและรอการเลือกตั้งครั้งต่อไป บรรยากาศทางการเมืองไม่ควรถูกขยายความเห็นต่างไปสู่ความขัดแย้งและความเกลียดชัง จนกลายเป็นบาดแผลฝังลึกในสังคม
“หยุดความขัดแย้งและเกลียดชัง
“ในวันนี้ ก็ผ่านพ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และลงประชามติการแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อ 8 ก.พ. 69 เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไร ก็ถือว่าเป็นวิถีทางตามระบอบ ประชาธิปไตยของเรา
“การประท้วงและตรวจสอบความโปร่งใส ถือเป็นสิทธิที่ทุกฝ่ายสามารถจะยื่นให้ตรวจสอบหรือแก้ไขได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้มี คือการโจมตีกันในทำนองว่า ผู้ที่ไม่ได้เลือกหรือสนับสนุนพรรคเดียวกับเรา เป็นพวกที่ขายสิทธิ์ขายเสียง หรือไม่มีความรู้ไม่เข้าใจในเรื่องการเมือง
“ในระบอบประชาธิปไตย ต้องยอมรับว่าทุกคนมี 1 สิทธิ 1 เสียง เท่ากันหมด ไม่ว่าจะเป็นคนที่จบ ป.4 หรือจบปริญญาเอกหลายใบ ก็ถือว่ามี 1 เสียงเท่ากัน วันลงคะแนนเลือกตั้ง จึงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ ที่เสียงของประชาชนเท่าเทียมกัน ดังนั้นเมื่อผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว ผลจะเป็นเช่นไร ก็ขอให้ทำใจยอมรับ และรอเวลาที่จะได้ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งใหม่
“ในการจัดตั้งรัฐบาล ก็เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะสรรหาและลงมติว่าผู้ใดสมควรจะเป็นประธานสภาฯ และนายกรัฐมนตรี โดยผู้ที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ก็จะได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาฯ และนายกรัฐมนตรีต่อไป
“บรรยากาศทางการเมือง จึงไม่ควรมีการขยายความเห็นต่าง ให้เป็นความขัดแย้งและเกลียดชัง จนฝังรากลึกลงเป็นบาดแผลในสังคม ในฐานะของประชาชน เราก็เฝ้าติดตามขบวนการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยต่อไป”