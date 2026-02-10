เปิดทรัพย์สิน "สรายุทธ สงวนโภคัย" รับเก้าผู้ตรวจการแผ่นดิน รวย 474 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน "พล.ต.อ.สรายุทธ" ผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ รวย 474 ล้านบาท ที่ดิน 16 แปลง 263 ล้าน มีรถหรู ปืน พระ กระเป๋าแบรนด์เนมเพียบ
วันนี้(10ก.พ.)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของพลตำรวจเอก สรายุทธ สงวนโภคัย กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 9 ต.ค.68
โดยพลตำรวจเอกสรายุทธ และ นางสาวสุธาสินี คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 474,915,963บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 38 สตางค์ โดยเป็นทรัพย์สินของพลตำรวจเอกสรายุทธ รวม 9,059,668 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 1,503,764บาท เงินลงทุน 413,003 บาท ที่ดิน 4,425,000 บาท ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 5 คันรวม 2,330,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 387,900 บาท
และแจ้งรายได้รวมต่อปี จำนวน 1,303,356 บาท ได้แก่ เงินเดือน ตร. มกราคม-มีนาคม 2568 จำนวน 365,616 บาท เงินบำนาญ เม.ย.-ธ.ค.2568 จำนวน 483,840 บาท เงินเดือนต.ค.-ธ.ค.2568 จำนวน 453,900 บาท
มีรายจ่ายต่อปีรวม 1,320,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาท ค่าอุปโภคบริโภค 360,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 360,000 บาท
ส่วน น.ส.สุธาสินี คู่สมรส ซึ่งแจ้งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัท 3 บริษัท คือ บ.อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.อีแอลอี (ไทยแลนด์)จำกัด และบริษัทจงเจริญ 1977 จำกัด ระบุมีทรัพย์สินรวม 465,856,294 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 3,348.085 บาท เงินลงทุน 84,866,849 บาท ในจำนวนนี้กว่า 83 ล้านบาทลงทุนใน 3 บริษัทที่ น.ส.สุธาสินี เป็นกรรมการผู้จัดการอยู่
ที่ดิน 16 แปลง รวม 262,930,750 บาท โดยส่วนใหญ่อยู่ใน จ.นนทบุรี,ตาก,ลำปาง เชียงใหม่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 หลัง เป็นบ้านพักตึก 2 ชั้น ที่จังหวัดนนทบุรี และเชียงใหม่ รวม 52.3ล้านบาท ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 4 คัน รวม 31,308,411บาทโดยในจำนวนนี้ 1 คันเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Bentley มูลค่า 21,308,411 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,040,198 บาท ทรัพย์สินอื่น 29,062,000 บาท
ทั้งนี้ นางสาวสุธาสินีไม่ได้แจ้งในส่วนรายได้ต่อปีว่ามีเท่าใดแต่แจ้งในส่วนของค่าใช้จ่ายต่อปีรวม 5,227,208บาทแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 960,000 บาท ค่าอุปโภคบริโภค 600,000 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 2,040,198.23 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 1,267,010 บาท ค่าอุปการะมารดา 360,000 บาท
ส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจของทั้งคู่ พบว่ามีอาวุธปืนรวม 9 กระบอก กระเป๋าแบรนด์เนม ทั้ง louis vuitton hermes ,chanel ,christian dior รวม 95 ใบ พระ 5 องค์ และเครื่องประดับ 12 รายการ ได้แก่ แหวนล้อมเพชร แหวนทองคำ แหวนประดับเพชร กำไลหยก รวม 6 วง นาฬิกา 6 เรือน
สำหรับพลตำรวจเอกสรายุทธก่อนเข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินปี 2562 -2563 ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ปี 2564-2565 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ปี 2566 ลงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 และปี 2567เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ