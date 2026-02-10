ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ หลังวุฒิสภาเรียกประชุมเพื่อพิจารณารับรองผู้ตรวจการฯ-กก.ตรวจเงินแผ่นดิน

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ... ตามที่วุฒิสภาได้เรียกประชุมเพื่อพิจารณาบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมกับร่างประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... ที่วุฒิสภาจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับตามลำดับต่อไป
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... ที่ สลค. เสนอ เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในข้อ 4.1 ซึ่งเป็นกรณีที่วุฒิสภาแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 126 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ กรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามมาตรา 228 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยประธานวุฒิสภาจะได้นำร่างประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569) ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ตามมาตรา 126 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแจ้งว่าเห็นสมควรให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยนายกรัฐมนตรีจะได้นำร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569) ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ตามมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากมาตรา 126 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิได้กำหนดรูปแบบในการดำเนินการปิดประชุมดังกล่าวไว้ จึงสมควรดำเนินการจัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ซึ่งเทียบเคียงกรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้มีประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2568 และพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2568)
โดยที่ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการเรียกและปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้ตรวจพิจารณาและวางรูปแบบของร่างพระราชกฤษฎีกาไว้แล้ว ซึ่งการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้เป็นไปตามรูปแบบของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2)