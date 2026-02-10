"อนุทิน" อุบสูตรตั้งรัฐบาล รอ กกต.รับรองผลก่อน เมินตอบจับขั้วเดิมหรือไม่

"อนุทิน" อุบสูตรตั้งรัฐบาล ยันต้องรอ กกต.รับรอง สส.ก่อนขยับ ย้ำกฎหมายให้เวลา 60 วันแต่เพิ่งผ่านไป 2 วัน ยังตอบไม่ๆได้ต้องขั้วเดิมหรือไม่ จ่อขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวปราจีนฯ เทคะแนนให้ ภท.ยกจังหวัดเย็นนี้
เมื่อเวลา 11.28 น. วันที่ 10 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคกล้าธรรม ในการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงข่าวการจับมือกับพรรคเพื่อไทยว่า ยังไม่มีอะไร ทุกอย่างต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง สส.ก่อน ดังนั้นเราจะขยับอะไรก็แล้วแต่ ต้องให้ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อน ใช่หรือไม่ ตอนนี้ทำได้แค่เตรียมการและคิดไปเรื่อยๆ
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องรวดเร็วหรือไม่ เพราะบางเรื่องประชาชนกำลังรอรัฐบาลใหม่ในการอนุมัติ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า กกต.ต้องรับรอง สส.ก่อน ซึ่ง กกต.มีกรอบของกฎหมายอยู่ว่าจะรับรองภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน ถูกไหม ซึ่งตอนนี้เพิ่ง 2 วันเอง ต้องให้ เวลา กกต.ได้ทำงาน
เมื่อถามว่า จะต้องทำงานควบคู่ระหว่างที่รอ กกต.รับรองผลหรือไม่ เพื่อความรวดเร็ว นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้มีกระบวนการความคิดอะไรหลายๆ อย่างอยู่ในหัวอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะเป็นขั้วเดิมหรือไม่ที่จะทำงานไปด้วยกันต่อ นายอนุทินกล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ อย่าเพิ่งถามอะไรในตอนนี้เลย ยังไม่บอก เพราะยังบอกอะไรไม่ได้
เมื่อถามว่า สูตรการจัดตั้งรัฐบาลตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ 290 หรือ 300 ขึ้น เพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องทำให้รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่มีเสถียรภาพมากที่สุด
เมื่อย้ำถามถึงตัวเลขจะต้อง 290-300 เสียงหรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบ ก่อนระบุว่า ในช่วงเย็นวันนี้จะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขึ้นรถแห่ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือก สส.พรรคภูมิใจไทยยกทั้งจังหวัด