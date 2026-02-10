"ไอติม" จี้ กกต.เปิดผลนับคะแนนทุกหน่วยทั่วประเทศเป็นสาธารณะ หลังปิดหีบผ่านมาแล้ว 2 วัน

'พริษฐ์' จี้ กกต.เปิดรายงานผลนับคะแนนทุกหน่วยทั่วประเทศเป็นสาธารณะ หลังปิดหีบเลือกตั้งมาแล้ว 2 วัน พร้อมส่งตัวแทนพรรคประชาชน ขอคัดเอกสารผลคะแนนมาตรวจสอบ
วันนี้ (10ก.พ. 69) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
" ยิ่งโปร่งใส ยิ่งไร้ข้อครหา: กกต. ต้องเปิดเผย “รายงานผลการนับคะแนน” ของทุกหน่วยทั่วประเทศ ได้แล้ว หลังเข้าสู่วันที่ 2 หลังปิดหีบเลือกตั้ง
แพ้ชนะเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้ แต่คะแนนเสียงของประชาชนทุกคนต้องได้รับการปกป้องแพ้ชนะเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้ แต่การดำเนินการที่โปร่งใสของ กกต. จะทำให้ไร้ข้อครหา
ท่ามกลางข้อสังเกตถึงความพิรุธหลายประการเกี่ยวกับการดำเนินการนับหรือรวมคะแนน ทั้งโดยรวมทั่วประเทศ และที่เขต 1 ชลุบรี เมื่อคืน ประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นว่า กกต. มีหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าเสียงของเขาถูกบันทึกและรวมคะแนนอย่างแม่นยำ คือการ #เปิดเผยข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ ของทั้ง 99,000+ หน่วยทั่วประเทศ (1 เขตเลือกตั้ง จะมีประมาณ 200-300 หน่วยเลือกตั้ง)
การที่ประชาชนเข้าถึง “รายงานผลการนับคะแนน” ของทุกหน่วยทั่วประเทศ จะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ถึงความแม่นยำในการนับคะแนน เช่น สำหรับแต่ละเขตเลือกตั้ง: คะแนนที่ถูกประกาศของเขตเลือกตั้งนั้น ตรงหรือไม่ กับคะแนนที่คำนวณจากการบวกรวมคะแนนจากรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วย เช่น สำหรับแต่ละหน่วยเลือกตั้ง: คะแนนที่อยู่ในรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วย ตรงหรือไม่ กับ คะแนนในตารางนับคะแนนที่ถูกใช้หน้างานตอนนับคะแนน ซึ่งประชาชนและอาสาสมัครอาจมีการถ่ายภาพเก็บไว้
เช่นสำหรับแต่ละหน่วยเลือกตั้ง: คะแนนที่อยู่ในรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วย ตรงหรือไม่ กับ คะแนนที่ถูกบันทึกเข้าไปและรายงานผลในเว็บไซต์ของ กกต.
ระเบียบ กกต. เรื่องการเลือกตั้ง สส. ที่ กกต. แก้ไขเองในปี 2568 กำหนดว่า รายงานผลการนับคะแนนรายหน่วย (หรือเอกสารที่เรียกกันว่า 5/16 5/17 และ 5/18) จะต้องถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กกต.จังหวัด “โดยเร็ว" หลักสำคัญของการกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยโดยเร็ว ก็เพื่อปิดช่องว่างเรื่องเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดข้อสงสัย ว่ามีการ “ตกแต่ง” คะแนนให้แตกต่างจากที่ถูกนับหน้างาน
ยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อประเทศเรามีหน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วย กกต. ควรเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยในรูปแบบที่วิเคราะห์ต่อได้ง่าย (เช่น ตาราง Excel) เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ คำถามสำคัญคือ ตอนนี้ เข้าสู่วันที่ 2 แล้ว หลังจากนับคะแนนเสร็จแล้ว กกต.จะเผยแพร่ “รายงานผลการนับคะแนน” ของทุกหน่วยทั่วประเทศ เมื่อไหร่? ตกลงคำว่า “โดยเร็ว” ของ กกต. คือเกิน 2 วันได้?
นอกเหนือจากเรียกร้องผ่านช่องทางนี้ให้ กกต. เร่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ วันนี้ ทางพรรคประชาชนเราจะไปยื่นหนังสือที่ กกต. เพื่อขอคัดเอกสารรายงานผลการนับคะแนนของทุกหน่วยทั่วประเทศ มาตรวจสอบครับ