"ไอซ์" ท้า "สุชาติ" ลาออก หากนับใหม่และคะแนนเปลี่ยนแม้แต่ใบเดียว เย้ย ถ้าชนะใสจริงนับกี่รอบก็ชนะ

“รักชนก” ซัดเดือด ชาวบ้านชลบุรีฮือล้อมหีบบัตรทวงความโปร่งใส แฉพิรุธนับคะแนนเพียบ โต้ “สุชาติ” อย่าดูถูกเสียงประชาชน ถ้าชนะใสจริงนับกี่รอบก็ชนะ กล้าลาออกไหมหากคะแนนเปลี่ยนแม้แต่ใบเดียว
วันที่ 10 ก.พ. 2569 นางสาวรักชนก ศรีนอก ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความถึงกรณีชาวบ้าน ชลบุรี เขต1 ฮือล้อมที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้ง หลังยื่นขอให้ กกต.นับคะแนนใหม่ว่า “สุชาติ ชมกลิ่น ตัวเองเป็นคนอย่างไร ก็เหมารวมคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเอง ที่ปรึกษาของ สุชาติ ชมกลิ่น เคยจัดรวมพลให้คนมายืนด่าดิฉัน ในวันที่จับเบอร์ สส.เขต ที่ชลบุรี”
วันนี้ประชาชนเค้ารวมตัวกันเพราะเห็นความไม่ชอบธรรม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการนับคะแนน
- ทั้งบัตรเขย่ง ผู้มาใช้สิทธิ์กับบัตรรวมไม่ตรงกัน
- กล่องไม่ได้รัดสายเคเบิ้ลทาย อ้างว่าหมด แต่ประชาชนเจอว่ามี มันอาจจะให้มีการหยิบบัตรเข้าออก ส่อทุจริตหรือไม่ ทั้งยังไม่เป็นไปตามระเบียบเลือกตั้ง
- ประชาชนพบกระดาษนับคะแนนในขยะ ซึ่งกระดาษเหล่านี่ต้องเก็บไว้ที่ กกต.
- เพราะทิ้งกระดาษกันไปแบบนี้หรือป่าว ถึงตัดสินใจนับใหม่ไม่ได้สักที เพราะถ้านับใหม่ จะรู้ทันทีว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น
แต่ สุชาติ ชนกลิ่น กลับดูถูกประชาชนที่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาตามหาความโปร่งใสในคะแนนที่พวกเค้ากา ว่า ’เป็นเด็กร้องอยากได้ลูกอม‘ ทั้งๆที่ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆ ควรต้องออกมาสนับสนุนการตรวจสอบความไม่โปร่งใส ความไม่ชอบมาพากล
สุชาติ ชมกลิ่น กลัวอะไร ? ถ้าชนะอย่างโปร่งใส นับร้อยรอบยังไงก็ชนะ แล้วจะได้เอามาตอกหน้าพรรคประชาชนด้วยไง จะได้แดกส้มหวานโชว์รอบสองไปเลย หยามๆ ไม่ดีหรอ ? แต่ได้ข่าวว่ากำลังร้อนรน ผู้ชนะอย่างโปร่งใส จะร้อนรนเรื่องอะไร
ชี้นิ้วท้าทายพร้อมใส่ร้ายว่ามี สส.ที่ปลุกปั่น ท้าให้ลาออกทั้งๆที่มันเป็นเสียงของประชาชน ท้ากลับบ้าง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนไม่เหมือนเดิม แม้แต่คะแนนเดียว สุชาติ ชมกลิ่น กล้าลาออกไหม กล้าท้าทายคนอื่น แล้วกล้ารับคำท้าไหม?