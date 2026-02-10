เปิดทรัพย์สิน "อิทธิพร" อดีตประธาน กกต.48.5 ล้าน มีที่ดินกลางกรุงมูลค่า 24 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน "อิทธิพร บุญประคอง" กรณีพ้นตำแหน่งประธาน กกต.มี 48.5 ล้าน ที่ดินกลางกรุงมูลค่า 24 ล้าน มีเงินฝากในธนาคารเนเธอร์แลนด์ 14 ยูโรเศษ มีรายได้จากเบี้ยประชุม กกต.ปีละ 2 แสนบาท
วันนี้(10ก.พ.)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายอิทธิพร บุญประคอง กรณีพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.68 โดยนายอิทธิพรและนางสุธีรา คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 48,589,273 บาท และ 14.84 ยูโร และมีหนี้สินรวม 148,013 บาท
โดยเป็นทรัพย์สินของนายอิทธิพร 43,719,018 บาท/14.84 ยูโร ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารในไทย 5,619,018 บาท และ 14.84 ยูโรที่ฝากในธนาคาร ABN AMRO กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ ที่ดิน 3 แปลงในจังหวัดชุมพรเชียงใหม่กทม รวมมูลค่า 34.5 ล้านบาท ซึ่งได้จากการให้โดยในจำนวนนี้ 1 แปลงเนื้อที่ 68 ตารางวาในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ สาทร กรุงเทพฯมูลค่า 24 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 100,000 บาท และไม่มีแจ้งว่ามีทรัพย์สินอื่น แต่มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 11,970 บาท
นอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 3,438,084 บาท แบ่งเป็นเป็นรายได้จากเงินเดือน 983,040 บาท เงินรับรอง 600,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 600,000 บาท เบี้ยประชุม กกต./ปี 208,000 บาท
เบี้ยประชุมประธานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง102,000 บาท รายได้จากค่าเช่า 360,000 บาท เงินข้าราชการบำนาญ 567,044 บาท และแจ้งมีรายจ่ายต่อปีรวม 720,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด
ส่วนนางสุธีรามีทรัพย์สินรวมว่า 4,870,255 บาท โดยเป็นเงินฝากทั้งหมดและมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 136,132 บาท ไม่แจ้งว่ามีรายได้ แต่แจ้งมีรายจ่ายต่อปี 840,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาท และค่าอุปการะมารดา 360,000 บาท
ทั้งนี้ นายอิทธิพรดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.61-7 ธ.ค.68 โดยก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ และเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ