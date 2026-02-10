"อนุทิน" สั่งแล้ว ให้ "กลาโหม-ต่างประเทศ" ศึกษาแนวทางยกเลิก MOU44

นายกฯ รอ กกต.รับรองผลก่อนตั้งรัฐบาลใหม่ สั่ง ครม.ชุดเดิมทำงานต่อเต็มที่ พร้อมสั่งกลาโหม-ต่างประเทศ ศึกษาแนวทางเลิก MOU44 มอบ "ภราดร" ติดตามงบช่วยประชาชนที่ถูก กกต.สั่งชะลอในช่วงเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2569 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากการเลือกตั้งทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ แม้ขณะนี้จะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
นายอนุทิน กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะรอให้ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของประชาชน พร้อมย้ำว่า ครม. ชุดปัจจุบันยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอย่างเต็มที่จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการสำคัญ ได้แก่มอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามงบประมาณและโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกชะลอในช่วงการเลือกตั้งให้เร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหม ศึกษาแนวทางการยกเลิก MOU44 (บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน พ.ศ. 2544) โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญสูงสุด