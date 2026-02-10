”ธรรมนัส“ เผยยังไม่คุย “อนุทิน” จัดตั้งรัฐบาล ยันไร้เหตุหมางใจ ชี้เสถียรภาพรัฐบาลไม่จำเป็นต้อง 300 ขึ้น

”ธรรมนัส“ เผยยังไม่คุย “อนุทิน” จัดตั้งรัฐบาล เมินกระแส ภท.ทิ้ง กธ. ยันไร้เหตุหมางใจ คุยกันแล้วสู้เขต ไม่มีฮั้ว เปรยสมการการเมือง ไม่ใช่ 1 + 1 เป็น 2 เสถียรภาพรัฐบาลไม่จำเป็นต้อง 300 อัพ บอกถ้าตัวเองเป็นพรรคภูมิใจไทยจะนั่งตีขิมรอที่บ้าน ไม่ต้องไปคุยพรรคโน้นพรรคนี้
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 10 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ได้มีการพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือยังว่า ยังครับ
เมื่อถามถึง กระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยจะดัดหลังพรรคกล้าธรรทไม่ดึงมาร่วมรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส หัวเราะก่อนจะกล่าวว่า กระแสข่าวก็คือกระแสข่าว มันยังไวเกินไป ที่จะพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า ยังมั่นใจความสัมพันธ์กับนายอนุทินใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แล้วมีอะไรให้หมางใจกัน มีเหตุอันใดต้องหมางใจกัน
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่กับกระแสข่าวที่เสี้ยม ในลักษณะนี้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ชอบครับ เพราะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีอีเสี้ยม เสี้ยมข่าวก่อนที่ ร.อ.ธรรมนัสจะหัวเราะ
เมื่อถามย้ำว่า ยังคงมั่นใจในความสัมพันธ์ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตั้งแต่เลือกตั้งมา เอาตรงๆ เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า สูตรในการจัดตั้งรัฐบาลการจับขั้วพรรคสีไหนจะทำให้มีเสถียรภาพ น้ำเงิน เขียว แล้วต้องมีใครเพิ่มอีกหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเชื่อว่ายุทธศาสตร์ของพรรคภูมิใจไทยเขาวางแผนหมดแล้ว เพียงแต่ว่ารอเวลาให้ชัดเจน มันยังไม่ใช่เวลามาคุยตอนนี้ ซึ่งยังมีระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดรับรองภายใน 60 วันตามกฎหมาย ซึ่งจะครบประมาณต้นเดือนเม.ย. ดังนั้นตนว่าไวไปที่จะบอกจับกับพรรคนั้นพรรคนี้
“ถ้าผมเป็นพรรคภูมิใจไทย ตอนนี้จะนั่งตีขิมอยู่ที่บ้าน ไม่จำเป็นจะต้องไปคุยกับพรรคโน้นพรรคนี้ แต่พรรคบางพรรคที่อยากจะร่วมรัฐบาลก็อาจจะพูดมากหน่อยก็เป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับพรรคกล้าธรรมเราอยู่ในที่ตั้ง“ ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
เมื่อถามว่า หากได้ร่วมรัฐบาลต้องการที่จะสานต่อในกระทรวงเดิมใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ถ้าเราได้ดูกระทรวงที่ถนัดต่อก็เป็นเรื่องดี แต่การเมืองอย่าไปคาดหวังอะไร 100 เปอร์เซ็นต์ การเมืองไม่ใช่ 1 + 1 เป็น 2 สมการการเมืองไม่ใช่สมการคณิตศาสตร์
เมื่อถามถึง ความชัดเจนว่าพรรคไหนเป็นรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเงียบกันหมด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า หมายถึงคนที่พูด แต่ไม่ใช่พวกเรา จะสังเกตว่าตนให้สัมภาษณ์ยืนยันเหมือนเดิมว่า ยังไม่ได้คุยกัน
เมื่อถามว่า ตามที่ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยวางแผนไว้แล้ว จะมีพรรคกล้าธรรมหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบ ไปถามสิ
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านั้นได้มีสัญญาอะไรกับนายอนุทินหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่มี เราก็เลือกตั้งกันไป แต่ก่อนการเลือกตั้งสื่อหลายสำนักก็พยายามถาม ฮั้วกันหรือไม่ ก็อย่างที่เห็นว่าไม่ได้มีการอั้วกัน สู้กันทุกเขต
เมื่อถามว่า เสถียรภาพรัฐบาลควรจะมี 300 เสียงขึ้นไปหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่จำเป็น เพราะสมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกฯ ตนก็ถือว่าเป็นคนขับเคลื่อน ได้เสียงจากพรรคเล็กไม่น้อยกว่า 19 พรรค ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐในขณะนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย จนท้ายที่สุดรวมได้ 251 เสียงก็อยู่รอดปลอดภัย
เมื่อถามว่า มีข้อสังเกตว่า ร.อ.ธรรมนัสกับนายอนุทินร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา มีสัญญาใจที่ต้องจับมือไปด้วยกันหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่มีครับ เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเพราะสถานการณ์บ้านเมืองไปต่อไม่ได้ ก็ทำเพื่อบ้านเมืองมากกว่า
เนื้อถามว่า มีกระแสข่าวความไม่พอใจในการเลือกตั้ง เพราะบางเขตพรรคกล้าธรรมไม่ยอมหลบให้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ก็นี่ไงเมื่อสักครู่ ตนชิงพูดก่อน เพราะว่าสื่อหลายสำนัก วิพากษ์วิจารณ์ว่า เราฮั้วกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ อันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มี คนที่เป็นนักเลงพอ เขาไม่พูดมากเรื่องพวกนี้หรอก จบแล้วเกมการเมือง ไม่ใช่พอจบแล้วจะมามีปัญหาอีกมันไม่ใช่ ถึงแม้บางเขตของเรา คะแนนสูสีกันมาก ก็อย่าไปสร้างประเด็นเลยนับใหม่หรืออะไรไม่เอา
เมื่อถามว่า พรรคกล้าธรรมจะมีเงื่อนไขอะไรในการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่มี อะไรก็ตามที่ทำให้บ้านเมืองสงบเดินหน้าต่อได้ก็ทำ
เมื่อถามว่า การจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ร.อ.ธรรมนัส จะใช้สูตรการบริหารจัดการพรรคเล็กอีกหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้หมด และไม่ขอบอกว่าตนเป็นพันธมิตรกับพรรคการเมืองใด ซึ่งการเมืองอย่างที่บอกไม่ใช่ 1 + 1 เป็น 2 แต่ตนแทบจะไม่ได้คุยกับพรรคไหน มีเพียงแค่แสดงความยินดีเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นสมการที่จะเดินหน้าเรื่องสูตรการจัดตั้งรัฐบาลนั้น ไม่มีอย่างเด็ดขาด
เมื่อถามว่า กรณีที่พรรคกล้าธรรมสามารถเจาะพื้นที่สุพรรณบุรีได้ จะไม่เป็นปัญหาหมางกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ก็คุยกันตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้ว ว่าบางสายที่มาจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เอาคนเข้ามาสมัครพรรคกล้าธรรม เราจะไปห้ามอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ไดก็ต้องปล่อยไปเหมือนที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้คุยกันและที่ จ.นราธิวาสได้คุยกันไม่มีประเด็น