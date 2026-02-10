”อนุทิน“ ขอคะแนนนิ่งก่อนฟอร์มรัฐบาล มั่นใจอยู่ครบเทอมเพราะการทำงาน เหน็บเพื่อไทยแพ้ก็หาว่าเลือกตั้งมีพิรุธ

"อนุทิน" แจงพร้อมฟังเสียงประชาชนฟอร์มรัฐบาล แต่ขอให้คะแนนนิ่งก่อน มั่นใจเป็นอยู่ครบเทอม เสถียรภาพแน่นเพราะการทำงาน ตอนเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังทำได้ครบทุกอย่าง ชี้กล่าวหาพิรุธเลือกตั้งเท่ากับว่า กกต. รัฐบาลไม่มีส่วนจัดการ สวนกลับ "เพื่อไทย" เวลาชนะไม่เห็นพูดว่ามีพิรุธ พอแพ้ก็มีทุกที
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีประธานสภาฯ ต้องเป็นคนจากพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ว่า ตอนนี้ผลการนับคะแนนยังอยู่ที่ 92% อย่าเพิ่ง ตนชอบทำอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอน เราจะไม่พูดอะไรที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ควบคุมกฎคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
เมื่อถามว่าวางหลักการร่วมเสียงตั้งรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องสีเทาอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เรามีหลักคือฟังเสียงประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามา ตอนนี้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็ 190 กว่าเสียง ก็ต้องให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของประชาชนมาเป็นหลักในการตัดสินใจ วันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้ ต่อให้มีการดำเนินการก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เมื่อถามว่าเพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพเสียงรัฐบาลควรจะเป็นเท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่าให้การยืนยันจำนวน สส.ของแต่ละพรรคเรียบร้อยก่อน เพราะยังต้องคำนวน สส.บัญชีรายชื่อด้วย จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาอีกหลายคนขอให้นิ่งก่อน
เมื่อถามว่าจะทำอย่างไรให้รัฐบาลอยู่ครบวาระ 4 ปี แบบออร์แกนิก นายอนุทิน กล่าวว่าตนไม่มีประเด็นและกังวลเรื่องนี้ ทราบดีว่าการทำงานของตนไม่ทำเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาหรือฝืนความรู้สึกประชาชน ยิ่งเที่ยวนี้ไม่ต้องกังวลเลย ตนต้องทำตามความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ถ้าตนคิดจะทำอะไรแล้วฝืนความต้องการประชาชนก็จะไม่ทำ
เมื่อถามว่าจะสามารถควบคุมพรรคร่วมให้ดำเนินการตามนี้ได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตัวเลขจากจำนวน สส.ที่คาดการว่าจะได้ตนจึงบอกว่ายังพูดอะไรได้ไม่มาก แต่เป็นนายกฯ คุมได้แน่ ถ้าคุมกันไม่ได้ก็อยู่กันไม่ได้เท่านั้นเอง ประชาชนให้คะแนนมาขนาดนี้ ส่วนที่มีเสียงวิจารณ์เรื่องบ้านใหญ่นั้น ตอนนี้บ้านใหญ่ก็อยากให้มีบ้านเล็ก ตอนนี้มีทั้งบ้านใหญ่ ทั้งนักวิชาการ คำว่าบ้านใหญ่เป็นคำที่ไม่ดีหรืออย่างไร คำนี้เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่มั่นใจของประชาชนแล้วทำไมละ มีพรรคไหนที่ไม่มีบ้านใหญ่ก็มีกันทั้งนั้น
เมื่อถามว่าจะคุมเสถียรภาพพรรคได้เหมือนตอนที่ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เสถียรภาพรัฐบาลอยู่ที่การทำงาน คนอื่นอาจมองจากตัวเลขแต่รัฐบาลของตนเถียรภาพเกิดจากการทำงาน ตนเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาแล้วทำงานได้หรือไม่ นโยบายต่างๆ ที่ผลักดันออกไปล่วนแต่เกิดประโยชน์กับประชาชน ก็ทำได้ไม่มีปัญหา ไม่ว่าคนละครึ่งพลัส การป้องกันประเทศ ความสัมพันธ์ทางการทูต การปราบสแกมเมอร์ ก็ครบทุกอย่าง ทั้งที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เที่ยวนี้ก็น่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก สิ่งที่ตนทำวันพรุ่งนี้ต้องมาจากบทเรียนของเมื่อวานไม่ต้องห่วงตนจะขับรถด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดและไม่เกิดความเร็วที่ควบคุม
เมื่อถามว่าจะให้ความมั่นใจได้อย่างไรว่ารัฐบาลจะอยู่ครบสี่ปี เพราะประชาชนคาดหวังกับพรรคภูมิใจไทยสูง นายอนุทิน กล่าวว่า “ผมก็ต้องมั่นใจสิ รัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำต้องอยู่ครบ 4 ปี ด้วยการมีผลงานที่ซื่อสัตย์สุจริต รวดเร็ว ตอบสนองประชาชนได้ ทำประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติได้ ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ มันมีหลายโจทย์ต้องอยู่แล้วเข้มแข็งทำงานได้ทำประโยชน์ได้
เมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยออกมาวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีพิรุธเยอะมาก นายอนุทิน กล่าวว่า เวลาชนะก็ไม่มีพิรุธ เวลาแพ้ก็มีทุกที
ส่วนกระแสที่มีการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่นั้น รัฐบาลไม่ได้จัดการเลือกตั้งหากกล่าวหาเช่นนี้คือกล่าวหา กกต. รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องและยังคอยประสานงานให้ทุกอย่างเกิดความเรียบร้อย การดำเนินงานจัดการเลือกตั้งทั้งหมดอยู่ในมือ กกต. ทุกวันนี้ตนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ยังไม่รู้เลยว่าแต่ละพรรคจะมีกี่คนกันแน่