“อนุทิน” สั่งการใน ครม.วันนี้ เตรียมยกเลิก MOU44 ชี้ เก็บไว้ไม่มีประโยชน์

“อนุทิน” เผย เตรียมสั่งการ ครม.วันนี้ ให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเพื่อยกเลิกเอ็มโอยู 44 ชี้ ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีประกาศว่าจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน พ.ศ. 2544 หรือ MOU44 ตรงนี้ขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นอย่างไร ว่า วันนี้ (10 ก.พ.) จะสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเพื่อประกาศยกเลิก แต่ยังไม่ใช่รัฐบาลนี้ เพียงแต่ต้องเตรียมการไว้เพื่อยกเลิกเอ็มโอยู 44 เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยและไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้
เมื่อถามว่า อำนาจ ครม.สามารถยกเลิกได้เลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย