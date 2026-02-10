“อนุทิน” เปิดทำเนียบฯ ยิ้มแป้นคู่แป๊ะยิ้ม ต้อนรับทูตจีนเข้าพบในโอกาสตรุษจีนปีม้า

“อนุทิน” ยิ้มแป้นเหมือนแป๊ะยิ้ม เปิดทำเนียบต้อนรับทูตจีน นำตุ๊กตาม้าและขนมมงคลจีนมามอบให้ในโอกาสตรุษจีนปีม้า ลั่น “ม้า-มังกร” มาพร้อมพลังและความสำเร็จ บอกตรงปีเกิดตัวเอง
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 10 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำ นายจาง เจี้ยนเว่ย์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 พร้อมมอบตุ๊กตาม้า และขนมมงคลจีนให้นายกฯ อย่างไรก็ตาม ปีม้าปีนี้หรือปีนักษัตรมะเมีย ยังตรงกับปีเกิดของนายอนุทินด้วย
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นายอนุทิน พา นายจาง เจี้ยนเว่ย์ ไปถ่ายรูปให้เห็นฉากหลังตึกไทยคู่ฟ้า และเดินไปส่งนายจาง เจี้ยนเว่ย์ ขึ้นรถ
จากนั้น นายอนุทิน เดินมาถ่ายภาพบริเวณบูธจัดกิจกรรมหน้าตึกบัญชาการ 1 โดย นายอนุทิน กล่าวช่วงหนึ่งว่า โดยกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า หน้าเหมือนกันกับตัวเองเลย โดยไม่ต้องใส่หน้ากากแป๊ะยิ้ม และยังได้นำพัดสีเหลืองจากแป๊ะยิ้มมาพัดตัวเอง พร้อมกล่าวว่า ม้ามังกร มาแล้วมีพลัง ม้ามาแล้วความสำเร็จเกิดขึ้น พร้อมนำสีเหลืองชี้ไปที่หน้าอกตัวเอง และกล่าวว่า “นี่ปีม้า” เมื่อถามว่า แสดงว่า ปีม้าปีเกิดของตัวเองก็ฉลองความสำเร็จไปด้วยเลยใช่หรือไม่ นายกฯ หัวเราะ จากนั้นเป็นประธานการประชุม ครม. ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ มี ครม.แจ้งลาการประชุม 5 คน ได้แก่ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายอัครา พรหมเผ่า รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม
ด้านเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า วันนี้ (วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายจาง เจี้ยนเว่ย์ (H.E. Mr. Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชน พร้อมทั้งขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มีกำหนดเข้าร่วมงานวันตรุษจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและจีน
ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปี 2569 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 51 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ถือเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ โดยรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และเชื่อมโยงประชาชนรวมถึงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การจัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนมายังประเทศไทย ทั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีนและตลอดทั้งปี พร้อมสานต่อและยกระดับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาว
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 พร้อมกับคณะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมรับมอบม้ามงคลให้กับนายกรัฐมนตรีในโอกาสดังกล่าว
ทั้งนี้ ททท. ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน เทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 (Amazing Thailand Happy Chinese New Year 2026) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองครบรอบ 51 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยจัดกิจกรรมหลักในกรุงเทพมหานคร 2 พื้นที่ ได้แก่ การประดับไฟถนนเยาวราช ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569 และงานเทศกาล ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน กิจกรรมสาธิตไทย–จีน และการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั้งไทยและจีน
นอกจากนี้ ททท. ยังจัดงาน Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ Hat Yai ระหว่างวันที่ 17–20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเสนอศิลปวัฒนธรรมจีนในรูปแบบร่วมสมัย ควบคู่การแสดง เสริมสิริมงคล กิจกรรมเวิร์กชอป และร้านค้ากว่า 100 ร้าน พร้อมสนับสนุนการจัดงานตรุษจีนในจังหวัดสำคัญที่มีการสืบทอดประเพณีมาอย่างยาวนาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์การค้าและภาคเอกชนทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2569