“ธรรมนัส” ลุ้นสส.ถึง 60 ร้องขอกกต.นับคะแนนใหม่อีกหลายเขต ปัดข่าว “อนุทิน” นัดทานข้าวตั้งรบ.

แกนนำกล้าธรรม ลุ้น สส. เพิ่ม หลังร้องขอ กกต. นับคะแนนใหม่อีกหลายเขต รอลุ้นถึง 60 สส.หรือไม่ ปัดข่าว “อนุทิน” นัดทานข้าวตั้งรบ.
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2569) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งล่าสุดพรรคกล้าธรรมได้ สส. ทั้งหมด 58 ที่นั่ง ว่า ตนยังมีความคาดหวังว่า จะมีคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นหลังคะแนนเสียงปัจจุบันยังไม่นิ่งและมีหลายเขตคะแนนสูสี โดยปัจจุบันได้ร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการนับคะแนนเสียงใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดบางเขต และพื้นที่อื่นๆ อีก 2-3 เขต ส่วนที่นั่ง สส. จะถึง 60 ที่นั่งหรือไม่ ต้องรอลุ้นหลังจากนี้ว่า ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะออกมาเป็นอย่างไร
เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นัดทานข้าวกับตน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง จนถึงเวลานี้ยังไม่มีใครโทรมาหาพูดคุยรายละเอียด หรือทาบทามเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใด คาดว่าอาจจะมีการเจอและพูดคุยในเบื้องต้น หลังเสร็จสิ้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 10 ก.พ.69 ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นั้นคงต้องรอพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประสานงานเข้ามาอีกครั้ง
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังไม่นัดประชุมผู้บริหารพรรคในเวลานี้ เพราะอาจจะต้องรอความชัดเจน หลังจากพรรคแกนนำ ทาบทามจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน