“ธรรมนัส” มอบรางวัลนักกีฬาดีเด่นเชิดชูฮีโร่ไทยสร้างชื่อเวทีโลก ปลื้มผลงานซีเกมส์–อาเซียนพาราเกมส์

“ธรรมนัส” มอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ 2568 เชิดชูฮีโร่ไทยสร้างชื่อเวทีโลก ปลื้มผลงานซีเกมส์–อาเซียนพาราเกมส์ ย้ำ ทุกความสำเร็จคือความภาคภูมิใจของชาติ
เมื่อวันที่ (9 กุมภาพันธ์ 256) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการกีฬา และนักกีฬา เข้าร่วม
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการกีฬา ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา รวมถึงบุคลากรทางการกีฬา ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติ
ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวตอนหนึ่งว่า งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 ในวันนี้ ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางการกีฬาของไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช 2510 ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ผลงานของนักกีฬาในรอบปีที่ผ่านมา ถือว่าได้สร้างชื่อเสียงและความสุขให้กับประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช 2568 ประเทศไทยของเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ
“ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้รับรางวัลทุกรางวัล ซึ่งได้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศด้านการกีฬาให้แก่ประเทศชาติด้วยกันทั้งสิ้น คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ และนักกีฬา ท่านอื่นๆ ต่างก็มีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จในการแข่งขันฯ เช่นกัน นับว่าทุกท่านเป็นบุคคล ที่ได้เสียสละ อดทนต่อความยากลำบากในการฝึกซ้อม ต้องอดทนกับความกดดันต่างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้ชัยชนะ นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา”
สำหรับงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นในปีนี้ มีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 43 รางวัล ครอบคลุมรางวัลนักกีฬาสมัครเล่น นักกีฬาอาชีพ นักกีฬาเยาวชน นักกีฬาคนพิการ รางวัลประเภททีม ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการกีฬา นักวิชาการด้านกีฬา ตลอดจนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความเข้มแข็งของวงการกีฬาไทยในทุกมิติ