"อนุทิน" รุดอวยพรวันเกิด 71 ปี “สุวัจน์” ยกให้เป็น "เจ้านาย" รับคำอวยพรบริหารประเทศสำเร็จอยู่ครบ 4 ปี

"อนุทิน" รุดอวยพรวันเกิด 71 ปี “สุวัจน์” ทำบุญเลี้ยงพระวัดไตรมิตร ยกให้เป็น "เจ้านาย" บรรยากาศอบอุ่น รับคำอวยพรให้บริหารประเทศสำเร็จอยู่ครบ 4 ปี พร้อมกราบ "ย่าจรัสพิมพ์"
วันจันทร์ที่ (9 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 10.30 น.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 71 ปี ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ในพิธีได้มีการนิมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และกรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์ของวัดไตรมิตรฯ รวม 40 รูป
โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ภายหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ได้เดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดนายสุวัจน์ พร้อมเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) พร้อมขึ้นกราบ พระพุทธมหาสุวรร ปฏิมากร (หรือหลวงพ่อทองคำ) เพื่อความเป็นสิริมงคล
นายอนุทิน กล่าวว่า เดินทางมาอวยพรวันเกิด “เจ้านาย” ด้วยความเคารพ พร้อมร่วมเป่าเค้กวันเกิด ขณะที่นายสุวัจน์ ได้กล่าวอวยพรกลับ “ขอให้นายอนุทินสามารถบริหารประเทศได้สำเร็จ และดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี”
จากนั้น นายอนุทิน ได้เข้ากราบคุณย่าจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ เพื่อขอพรอย่างอบอุ่น ก่อนร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยนายอนุทิน กล่าวว่า “ตั้งใจมารับประทานห่อหมกฝีมือคุณย่าเป็นพิเศษ” ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่น