มาแล้ว! 5 ร่างกม. ฉบับผ่านฟังความเห็น ถล่มทลาย! จ่อชงสภาชุดใหม่ "ลดอายุผู้สมัครชิงเก้าอี้ 5 ผู้บริหารท้องถิ่น"ไม่ต่ำกว่า 25 ปี

มาแล้ว! 5 ร่างกฎหมาย เสนอ "ลดอายุผู้สมัครรับเลือกตั้ง" นั่งเก้าอี้ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ไม่ต่ำกว่า 25 ปี "นายก อบจ.-นายกเทศมนตรี-นายก อบต.-นายกเมืองพัทยา-ผู้ว่า กทม." รับลูก "ว่าที่นายกฯหนู" หลังเพิ่งรับหลักการ 5 ฉบับ ในตำแหน่ง มท.1 จ่อชงเข้าสภาชุดใหม่ เผย คนมหาดไทย-ผู้เกี่ยวข้อง เห็นพ้องถล่มทลาย หลัง สถ. เปิดให้รับฟังความเห็น
วันนี้ (9 ก.พ.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ภายหลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 5 ฉบับ
ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ต่อมาได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น หลังจากเสนอไปยัง สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้ความเห็นตามประเด็นการรับฟังความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะและรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับ ข้างต้น
ขณะที่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย และสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ได้รับการร้องขอจาก อปท. ขอให้มีแก้ไขปรับปรุงวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
"มอบให้สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดําเนินโครงการพัฒนาข้อเสนอการกําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร อปท. โดยมีหนังสือถึง สถ.กรมส่งเสริมเสนอขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่มีการกําหนดวาระ"
ล่าสุดพบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการปรับปรุง พ.ร.บ. ทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
พ.ร.บ. สภาตําบล และอบต. พ.ศ. 2537 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
สำหรับผลการรับฟังความคิดเห็น ถึง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568 มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น จํานวน 3,990 คน ส่วนใหญ่เห็นพ้องกับ ร่างกฎหมาย
ซึ่ง สถ.ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายมาประกอบ การวิเคราะห์ผลกระทบ
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ได้ตรวจพิจารณา ทั้ง 5 ฉบับ
มีความเห็น เพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาให้คํานึงถึงความเหมาะสมและผลได้ผลเสีย และให้ สถ.จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดอายุของผู้บริหารท้องถิ่นและเรื่องวาระการดํารงตําแหน่ง เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนนี้ต่อไปด้วย ประกอบด้วย
ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พ.ศ... เสนอ แก้ไขเพิ่มเติมอายุบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น "นายก อบจ." ให้มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วาระการดํารงตําแหน่งของ นายก อบจ. ให้ นายก อบจ. ดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอแก้ไขเพิ่มเติม อายุบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น "นายกเทศมนตรี" ให้มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วาระการดํารงตําแหน่งของ นายกเทศมนตรี ให้ นายกเทศมนตรี ดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง (จากเดิมที่กฎหมายเก่ากำหนดเงื่อนไข ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ)
ร่าง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอ แก้ไขเพิ่มเติมอายุบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น "นายก อบต." ให้มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วาระการดํารงตําแหน่งของ นายก อบต. ให้ นายก อบต. ดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอแก้ไขเพิ่มเติมอายุบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น "ผู้ว่า กทม." ให้มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วาระการดํารงตําแหน่งของผู้ว่า กทม. ให้ผู้ว่า กทม. ดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง และมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
สุกท้าย ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เสนอ แก้ไขเพิ่มเติมอายุบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น "นายกเมืองพัทยา" ให้มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วาระการดํารงตําแหน่งของ "นายกเมืองพัทยา" ให้ "นายกเมืองพัทยา" ดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ขณะที่ การยกร่าง ทั้ง 5 ฉบับ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากปัจจุบัน อปท. เผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งทําให้ต้องมีการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการใหม่ ๆ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ดังนั้น ควรเปิดโอกาส ให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น จึงควรกําหนดอายุของบุคคล ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ผู้บริหาร อปท. ทั้ง 5 ตำแหน่ง "มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี" นับถึงวันเลือกตั้ง
อีกทั้ง เพื่อเป็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเอง ต้องการเข้ามาบริหารท้องถิ่น
โดยไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่ง และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
มีรายงานว่า สภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ผ่านมา เพิ่งเห็นชอบ แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.อบจ. ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบล และ อบต. และร่าง พ.ร.บ.เทศบาล
มีสาระสำคัญ แก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งแก้ไขในประเด็นอายุของผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์วาระดำรงตำแหน่ง
พบว่า เป็นการ แก้ไขเพิ่มเติมอายุบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ. ซึ่งตัดเงื่อนไขที่กฎหมายเดิมกำหนดให้ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ลงสมัคร และตัดเงื่อนไขที่ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ เคยเป็น สจ. สอบจ. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกรัฐสภา ออกไป