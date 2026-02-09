"เท้ง-ไหม" 2 แคนดิเดตโดนคู่! เปิด 10 ว่าที่ สส.ส้ม ส่ออดไปต่อ ถูก ป.ป.ช.ฟันคดีแก้ ม.112

เปิด 10 ว่าที่ สส.ปชน.ส่ออดได้ไปต่อ โดน ป.ป.ช.ฟันคดี 44 สส. ปาร์ตี้ลิสต์ 8-เขต 2 “เท้ง ณัฐพงษ์-ไหม ศิริกัญญา” 2 แคนดิเดตนายกฯโดนด้วย
เมื่อวันที่ (9 ก.พ. 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ชี้มูลความผิดอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล กรณีร่วมกันลงชื่อ และเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยให้เหตุผลโดยสรุปว่า มีเจตนาลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ การกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องและความเห็นให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยใน 30 วันนั้น
โดยใน 44 รายชื่ออดีต สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว พบว่า มาลงสมัคร สส.กับพรรคประชาชน (ปชน.) ในการเลือกตั้ง 2569 จำนวน 15 ราย ในจำนวนนี้มี 12 คน ถูกส่งลงปาร์ตี้ลิสต์ ได้แก่ ณัฐพงษ์ ในฐานะหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกฯ ศิริกัญญา รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกฯ นิติพล ปกรณ์วุฒิ รังสิมันต์ วาโย วิโรจน์ สุรเชษฐ์ ณัฐวุฒิ วรภพ คำพอง ณัฐชา (เดิมเป็น สส.กทม.) มี 3 คนถูกส่งลงสมัคร สส.เขตเช่นเดิมคือ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ธีรัจชัย พันธุมาศ สมัคร สส.กทม. และประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ผู้สมัคร สส.กระบี่ เขต 3
อย่างไรก็ดีในผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ พบว่ามีผู้สมัคร สส. ปชน.อย่างน้อย 10 คน ซึ่งถูกกล่าวหาในคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว มีแนวโน้มชนะการเลือกตั้ง แบ่งเป็น สส.บัญชีรายชื่อ 8 คน คือ 1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกฯ 2.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกฯ 3.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 4.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 5.นายรังสิมันต์ โรม 6.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 7.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ 8.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และ สส.แบบแบ่งเขต 2 คน คือ 9.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 10 และ 10.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 33