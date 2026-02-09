"เท้ง" เชื่อ "เลขาติ่ง" ไขก๊อกตามสัญญาแต่ผ่านช่วงนี้ก่อน รับบริหารจัดการผู้สมัครส่วนหนึ่งทำพ่ายแพ้

หน.พรรคส้ม มั่นใจ ’ศรายุทธิ์‘ ลาออกตามคำมั่น แต่ขอผ่านช่วงนี้ไปก่อน ยอมรับบริหารจัดการผู้สมัคร เป็นหนึ่งองค์ประกอบพ่ายศึกเลือกตั้ง ลุยทำงานให้หนักขึ้น รู้ทันกลยุทธ์ฝั่งตรงข้าม
วันนี้ (9 ก.พ.69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค ประกาศลาออกหากพรรคประชาชนได้ สส.ไม่ถึง 200 เก้าอี้ โดยเชื่อมว่านายศรายุทธิ์ พร้อมจะทำตามสิ่งที่รับปากไว้ แต่ช่วงนี้เวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของพรรคที่จะต้องบริหารจัดการหลังเลือกตั้ง มีกระบวนการหลายอย่างทั้งการเตรียมการงานสภาฯ สมัยหน้า รวมถึงการอบรม สส.หน้าใหม่ในบางเขต จึงขอให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อน ตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนผ่านไปอย่างราบรื่น มั่นใจว่านายศรายุทธิ์ จะทำตามที่ได้กล่าวไว้
เมื่อถามว่ามีการเตรียมพร้อมเรื่องเลขาธิการพรรคคนใหม่แล้วหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขอให้เป็นกระบวนการในภายภาคหน้า การลาออกเป็นไปตามที่นายศรายุทธิ์บอกไว้แน่นอน แต่การเลือกในครั้งต่อไปจะมีใครเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกพรรค หรือนายศรายุทธิ์ จะลงสมัครในครั้งหน้าหรือไม่ ขอให้เป็นการตัดสินใจของนายศรายุทธิ์
เมื่อถามว่า นายศรายุทธิ์บอกหรือไม่ว่าจะมีการวางไปเลยหรือจะช่วยงานหลังบ้าน นายณัฐพงษ์ เชื่อว่านายศรายุทธิ์พร้อมช่วยเหลือพรรคในทุกบทบาทไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งของเลขาธิการพรรคหรือไม่ตนเองเคารพการตัดสินใจของนายศรายุทธิ์ แต่ขอให้นายศรายุทธิ์แถลงข่าวโดยตรง เพราะพูดแทนคงไม่ไม่เหมาะสม เชื่อมั่นว่านายศรายุทธิ์จะทำตามทุกอย่างที่ได้พูดไว้
ส่วนที่วิจารณ์ว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้ เนื่องจากเลขาธิการพรรคมีการจัดพื้นที่ นายศรายุทธิ์ กล่าวต่อปัจจัยการแพ้ชนะมีหลายอย่าง การบริหารจัดการผู้สมัครก็เป็นหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งในนั้น เป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวน และถอดบทเรียนร่วมกัน แต่สิ่งที่เราทำอยู่แล้วคือการทำงานให้หนักขึ้น รู้ทันเรื่องกลยุทธ์การเมืองในฝั่งตรงข้าม เพื่อเตรียมรับมือในการเอาชนะศึกการเลือกตั้งครั้งต่อไป