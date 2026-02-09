"เท้ง" งอน "หนู" ไม่ต้องขอบคุณ ย้ำผิด MOA ลั่นไม่ร่วมรัฐบาล ภท.-กั๊ก พท.ร่วมแจมให้คิดถึงหน้า ปชช.-คำมั่นสัญญา

หน.พรรคส้มตอบ "อนุทิน" แล้ว ไม่ต้องมาขอบคุณ ชี้ชัดทำผิดสัญญา MOA เมินแก้ รธน. ยัน ปชน.ไม่ร่วมรัฐบาลภูทิใจไทย ขอเป็นฝ่ายค้านปกป้องเสียงประชาชน พร้อมส่งซิกถึง พท.จะร่วมรัฐบาลใครให้คิดถึงหน้า ปชช.และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้
วันนี้ (9 ก.พ. 2569) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวถึงผลการเลือกตั้ง ว่า ตอนนี้ ผลการเลือกตั้ง สส. เขต พรรคประชาชนน่าจะได้ประมาณ 88 เขต และ สส.บัญชีรายชื่ออยู่ที่ 30 กว่าเขต ซึ่งขณะนี้รอผลการเลือกตั้งที่สมบูรณ์มากที่สุด ส่วนเหตุผิดปกติในช่วงเลือกตั้ง ตนต้องขอนำเรียนว่า ในภาพรวม เราน้อมรับเรื่องผลการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย พรรคประชาชนพร้อมทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในการปกป้องทุกคะแนนเสียงของประชาชน
สิ่งที่เราพบเห็นผิดปกติ เช่น จังหวัดลำปาง เขต 2 ที่มีบัตรเสีย 7,000 กว่าใบ ซึ่งจริงๆส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าเท่านั้น โดยเขตนี้ก็จะมีการดำเนินการขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ส่วนที่แห่งคือขอนแก่น เขต 3 พบว่ามีกรณีที่ส่วนต่างแพ้ชนะแค่หลักร้อย แต่บัตรเขย่งมีเหตุผิดปกติค่อนข้างมาก ซึ่งตัวผู้สมัครเองก็ได้ดำเนินการไปตามกระบวนการที่ขอให้มีการนับใหม่เช่นเดียวกัน
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า ยังมีเหตุผิดปกติอื่นๆ เช่นกรณีจังหวัดปทุมธานี ที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้มีการปิดห้องนับคะแนน ซึ่งแน่นอนที่สุด ผลการนับคะแนนใหม่ออกแล้ว ทราบว่าที่จริงอาจจะไม่ได้ต่างมากนักกับการนับคะแนนในตอนต้น แต่อย่างไรก็ตั้งแต่ กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะละเลยไม่ได้
ตนในฐานะหัวหน้าพรรคได้แต่งตั้งนายธีระ สุธีวรางกูร ที่ปรึกษากฎหมายของทางพรรค ที่จะเป็นหัวเรือในการตรวจสอบทุกกรณีที่เกิดขึ้นถึงเหตุผิดปกติ ขอให้ประชาชนที่พบเหตุผิดปกติ สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ที่พรรคประชาชนโดยตรง
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ส่วนสุดท้าย ตนอยากจะเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกคน ตนยืนยันอีกครั้งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมีประชาชนบางส่วนที่อาจจะรู้สึกผิดหวัง เพราะผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่การทำงานการเมือง ตราบใดที่เรายังคงเชื่อมั่นในพลังเสียงของประชาชน เชื่อมั่นว่าประเทศมีทางออก พรรคประชาชนและตนเองก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะผลักดันวาระในประเด็นอื่นต่อไป ไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกท้อรู้สึกถอย อยากให้ทุกคนมีความหวังและมีส่วนร่วมกับการเมืองเต็มที่
จากนั้น เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสอบถาม โดยผู้สื่อข่าวถามว่า มีรายงานที่พรรคภูมิใจไทยทาบทามพรรคประชาชนให้ร่วมรัฐบาล นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า น่าจะเป็นข่าวลือ หรือไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจจะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนอย่างเป็นทางการ เพราะตนยังไม่ได้รับทาบทามหรือรับการติดต่อมาใดๆ ทั้งสิ้น
ส่วนหากมีการติดต่อมา นายณัฐพงษ์ ยืนยันว่า จุดยืนยังเป็นเหมือนเดิม ตอนนี้ให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน ตราบใดที่พรรคภูมิใจไทยยังคงเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคประชาชนเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้
ส่วนพรรคประชาชน ตกผลึกได้ว่าแพ้การเลือกตั้งเพราะอะไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ผลคะแนนเลือกตั้งยังไม่ออก แต่สามารถเห็นภาพรวมในบางกรณี เช่น บางเขตฝั่งตรงข้ามอาจจะมีการแบ่งกัน ซึ่งในหลายเขตต่างๆเหล่านั้น เรามองย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี 2566 เราได้คะแนนไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้น กรณีนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้เกิดการทำหน้าที่ที่บกพร่อง ของผู้สมัครแต่อย่างใด แต่ผลแพ้ชนะเลือกตั้งบางทีอยู่ที่บริบทของการต่อสู้ ต้องดูด้วยว่าคู่แข่งของเราแข่งกันเองหรือไม่ หรือหลบให้กันหรือไม่ ซึ่งขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมา เราเคารพเป็นเสียงของประชาชน และพรรคประชาชนพร้อมจะวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน
ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้สมัครแบบแบ่งเขต ว่ามีแต่ผู้สมัครหน้าใหม่ ไม่เอาคนที่ลงพื้นที่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ก่อนที่ขึ้นมาแถลงข่าว ตนใช้เวลาช่วงเช้าพูดคุยกับผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบัน ยอมรับตามข้อเท็จจริงว่าถึงแม้การเลือกตั้งครั้งนี้ในภาพรวมอาจแพ้การต่อสู้ในเชิงระบบอะไรก็แล้วแต่ แต่อย่าลืมว่าระบบการเมืองในบ้านเรา ในอดีตที่ผ่านมา ก็ยังมีเรื่องเครือข่าย เพราะฉะนั้นเรายอมรับว่าการที่เอาชนะเลือกตั้งได้นอกจากเอาชนะความคิดที่เราสามารถปักธงเป็นพรรคหนึ่งในประเทศในตอนนี้อตนเชื่อว่าประชาชนหลายคนยอมรับวาระก้าวหน้าที่เราผลักดันตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่การทำงานเครือข่ายเชิงลึกในพื้นที่ที่เรามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ก็จะเป็นการบ้านที่เราต้องทำงานให้หนักมากกว่านี้ ในอดีตก็ทำอยู่แล้วต่อเนื่องมาโดยตลอด เพียงแต่ว่าครั้งนี้ในภาพรวมได้ถอดบทเรียนและเชื่อว่าการจะเอาชนะการเลือกตั้งครั้งหน้า การทำงานเชิงเครือข่ายเชิงพื้นที่ที่ไม่ได้ยึดโยงระดับระดับการเมืองอุปถัมภ์ในอดีต แต่เน้นการเข้าหาประชาชน ยืนยันว่าเราให้ความสำคัญและจะเดินหน้าต่อ
เมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคประชาชนแพ้ เพราะโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การแพ้ชนะเลือกตั้งมีหลากหลายเหตุผล หลากหลายพื้นที่ บางพื้นที่อาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่พรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าธรรมแบ่งพื้นที่กันเอง อาจเป็นเรื่องเครือข่ายพื้นที่อื่นก็มี เพราะฉะนั้น อยากจะบอกว่าน้อมรับทุกเหตุผล ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง แต่คงจะไม่ได้บอกว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เราแพ้ชนะ พรรคประชาชนพร้อมที่จะถอดบทเรียนทุกอย่าง และทำให้เราปรับปรุงในการชนะเลือกตั้งครั้งหน้าได้ดีมากขึ้นกว่านี้
เมื่อถามว่านายอนุทินขอบคุณพรรคประชาชนเมื่อเช้านี้ ที่ผ่าพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งและมาไกลได้ขนาดนี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า “จริงๆ ไม่ต้องขอบคุณแต่อย่างใด เพราะตัวคุณอนุทินก็ไม่ได้ทำตามคำสัญญาที่ตกลงกันตาม MOA ไม่ได้ผลักดันรัฐธรรมนูญให้ผ่านตามที่ได้พูดคุยกัน เพราะฉะนั้น ผมว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณแต่อย่างใด หวังว่าจะทำตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกอย่าง”
เมื่อถามว่าการตั้งรัฐบาลของนายอนุทิน จะทำให้เกิดเดตล็อกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้ผลประชามติถึงแม้ยังไม่เป็นที่สรุป 100% ตนก็เชื่อว่าผ่านอยู่แล้ว อยากให้รัฐบาลและทุกพรรคการเมืองในสภาและวุฒิสภาทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ออกเสียงประชามติว่าอยากให้เดินหน้าทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ส่วนพรรคเพื่อไทยที่ยังลังเลที่จะร่วมอยู่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะตัดสินใจ ตนคงไปผู้แทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้ อยากให้ทุกพรรคตัดสินใจทำอะไรคิดถึงหน้าประชาชน ทำตามเจตนารมย์ของประชาชนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ ทำตามทุกคำมั่นสัญญาที่ท่านให้ไว้ในการหาเสียง
เมื่อถามว่า เสียใจหรือไม่ที่โหวตให้นายอนุทิน นายณัฐพงษ์ ทวนคำถามอีกครั้ง พร้อมกล่าวว่า เข้าใจในความรู้สึกของประชาชนหลายส่วน ที่อาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการถอดบทเรียนหรือรับฟังความรู้สึกร่วมกันกับผู้สนับสนุนพรรคหรือประชาชนหลายส่วน ที่เราได้มีการจัดเวที
ส่วนตัวยืนยันว่ากระบวนการตัดสินใจที่ผ่านมา พวกเราได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบอย่างดีที่สุดแล้ว ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากทุกองคาพยพของพรรคอย่างถี่ถ้วน เพราะฉะนั้น ณ เวลานี้ตนมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างเดียว ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อไป