ขยะทะเลไม่ใช่ทางตัน ปนป.15 สถาบันพระปกเกล้า เปิดทางแปรรูปเปลือกหอย สู่เศรษฐกิจชุมชน

(9 ก.พ.69) นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม การขับเคลื่อนประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมทางทะเลของพลเมือง การลดขยะเปลือกหอยเพื่อฟื้นฟูชายฝั่งสมุทรสงครามอย่างยั่งยืน จัดโดยกลุ่มไก่ฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมด้วย รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ที่ปรึกษากลุ่มไก่ฟ้า ปนป.15 ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ผศ.ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ฯ ประมงจังหวัดฯ หอการค้าจังหวัดฯ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น นายศราวุธ กล้วยจำนงค์ นายกเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง นักเรียนและผู้แทนชาวบ้านชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ วัดศรัทธาธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดชายฝั่งที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของชุมชน โดยเฉพาะการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตามปัญหาขยะทางทะเลโดยเฉพาะขยะเปลือกหอยแมลงภู่ได้กลายเป็นประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ คุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดในระยะยาว การจัดโครงการในวันนี้จึงถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของชุมชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะเปลือกหอยลดภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูชายฝั่งทะเล แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม
ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต ป้านสวาท คณะกรรมการคณะประสานงานองค์กรชุมชน จ.สมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ สาเหตุ ผลกระทบและการป้องกันมลภาวะทางทะเล ขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปขยะเปลือกหอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมจัดเวิร์กช็อปสาธิตการแปรรูปเปลือกหอยแมลงภู่เป็นอิฐบล็อกเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนในงานก่อสร้าง ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ภายในงานยังมีการแนะนำช่องทางการสื่อสารและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกแปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยผู้แทนจากกลุ่มไก่ฟ้า ปนป. 15 สถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างชุมชนกับผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคต
ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินโครงการ กลุ่มไก่ฟ้า ปนป.15 สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้ารับคำปรึกษาแนวทางการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล จากมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เพื่อร่วมสืบสานพระดำริที่ทรงให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จนนำไปสู่แนวคิดการจัดการขยะเปลือกหอยแมลงภู่ในชุมชนชายฝั่ง อันเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มไก่ฟ้า ปนป.15 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ที่ปรึกษาฯ พ.ท.เปรมศักดิ์ เปรมประเสริฐ พญ. สาริศา กล่อมจิตเจริญ นพ.กฤษณะ สุริยฉัตร น.ส.นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู น.ส. กฤติญา เรืองเวช น.ส. สุธิตา หมายเจริญ นายโชติพัฒน์ สุนทรถาวรวงศ์ น.ส.พาทินี พิพิฒน์กิจโชติ นายณธีพัฒน์ ชัยเลิศพงศ์ นายธาม สมุทรานนท์ น.ส.พิมพ์ชนก น้อยคง นายวิน ธนพชรโภคิน และพ.ต.ต. พิชวุฒิ เปี่ยมธรรมโรจน์ มุ่งหวังเป็นกลไกลในการเชื่อมประสานพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมทางทะเลของพลเมือง สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ และเปิดพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มุ่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือการลงมือปฏิบัติจริงในการลดปัญหาขยะจากอุตสาหกรรมประมงและชุมชนชายฝั่ง พร้อมต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชน อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว