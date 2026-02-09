ซิดนีย์ผู้มาใช้สิทธิกับบัตรไม่ตรงกัน! พบส่ง 9 ซองเปล่า หลังคนไทยไฟเขียว 7,647 คะแนนทำรธน.ใหม่

คนไทยในซิดนีย์ เห็นชอบจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ 7,647 คะแนน พบส่งซองเปล่า 9 ซอง ทำให้ผู้มาใช้สิทธิกับบัตรไม่ตรงกัน
วันนี้ (9ก.พ.) เวลา20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ได้สรุปตัวเลขการนับคะแนนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ในประเด็นคำถามว่า "ท่านเห็นสมควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่" โดยนับวันที่ 9 ก.พ. 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง โดยมีผู้ลงทะเบียน 10,830 คน มาใช้สิทธิ 9,227 คน ได้รับบัตรคืน 9,218 คน บัตรดี 9,151 บัตร และ บัตรเสีย 67 บัตร ผลการออกเสียงปรากฎว่า
บัตรเห็นชอบ 7,647 คะแนน
บัตรไม่เห็นชอบ 1,219 คะแนน
ไม่แสดงความคิดเห็น 285 คะแนน
นอกจากนี้ยังพบคนไทยส่งซองเปล่ากลับมายังสถานกงสุลใหญ่ 9 ใบ โดยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ได้สอบถามไปยัง กกต. โดยได้รับคำตอบกรณีส่งซองเปล่าให้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิออกเสียงแลัว ทำให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิกับจำนวนบัตรประชามติที่ลงคะแนนไม่เท่ากัน ซึ่งจากนี้ก็จะมีการประกาศในเพจของสถานกงศุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ต่อไป