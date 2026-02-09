กกต.ขอสอบข้อเท็จจริงฉีกบัตรน่าน-กปน.แอบหย่อนบัตรพะเยา ชี้ปทุมนับคะแนนใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงผล

กกต.แจงเหตุ ฉีกบัตรที่น่าน -กปน.แอบหย่อนบัตรพะเยา ขอตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้านนับคะแนนใหม่ ปทุมธานี ไม่ทำผลเลือกตั้งเปลี่ยนแปลง
วันนี้ (9 ก.พ.) ว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งสส. ว่า กรณีพบการฉีกบัตรที่จ.น่าน ขณะนี้ทางกกต.กำลังรอรายละเอียดข้อเท็จจริงจากผู้อำนวยการเขตว่าข้อเท็จจริงว่าเกิดความผิดพลาดขั้นตอนใด เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ เช่นเดียวกับของจ.พะเยา ที่มีการจับกุมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่มีการฉีกบัตรเลือกตั้งและเตรียมบัตรไปหย่อนบัตรลงหีบโดยไม่มีอำนาจ ก็กำลังรอรายงานว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ทั้งนี้ กระบวนการนับคะแนนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ต้องรอความชัดเจนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าฝ่าฝืนจะดำเนินการตามขั้นตอน
ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวต่อว่า ส่วนเหตุการณ์นับคะแนนใหม่ ภายในหน่วยเลือกตั้งจุดหอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นั้น เป็นกระบวนการนับคะแนนนอกเขตและนอกราชอาณาจักร ซึ่งมีการนับคะแนนใหม่เกิดขึ้น ต้องย้ำว่าเมื่อมีการนับคะแนนใหม่ ผลการนับคะแนนไม่ได้ทำให้ผลเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ทั้งนี้กรณีดังกล่าวต้องรอรายงานข้อเท็จจริงจากผอ.กกต.จังหวัดปทุมธานีและคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่า จากเดิมที่คะแนนพรรคภูมิใจไทยนำและเปลี่ยนมาเป็นพรรคประชาชนนำ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ว่าที่ร.ต.ภาสกร เป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนมาก ซึ่งข้อมูลตรงกันคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ณ สถานที่นับคะแนน
เมื่อถามว่า กรณีดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนสังเกตการณ์การนับคะแนนและมีการนำถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า ต้องแยกเป็นทีละประเด็น โดยประเด็นการนับคะแนน ไม่ว่าจะเป็นที่ใด ประชาชนสามารถสังเกตการณ์ได้ ส่วนประเด็นที่ไม่อนุญาตหรือปิดกล้องวงจรปิด เรื่องนี้ต้องรอทราบรายงานข้อเท็จจริง เพราะอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะเสนอให้กกต.พิจารณา ทั้งนี้ เรามีความกังวล จึงให้แต่ละจังหวัดที่มีเหตุ ต้องรีบสรุปเพื่อรายงานเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนพื้นที่จ.พิจิตร มีคนออกมาบอกว่ามีจำนวนบัตรเขย่งเกิดขึ้น ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า เรากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะเมื่อวันที่ 8 ก.พ. มีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ฉะนั้น ระบบการกรอกข้อมูล บางอย่างอาจมีการคลาดเคลื่อน ซึ่งต้องรอว่าเมื่อมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วนั่นคือข้อมูลที่ถูกต้อง
เมื่อถามว่า กรณีกทม. คันนายาว หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ซึ่งมีปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักทำให้บัตรเสียหาย กกต.จะพิจารณาอย่างไร ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า ระหว่างการนับคะแนน มีฝนตก พายุพัด ได้งดการนับคะแนน ขั้นตอนต่อไปทางกปน.ต้องรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต เพื่อรายงานต่อกกต.เพื่อพิจารณา ซึ่งตามกฎหมายหากบัตรชำรุด เสียหาย กกต.สามารถสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้
เมื่อถามว่า คลิปโซเชียลที่มีการแอบนับคะแนนกันเอง โดยไม่เปิดเผย ไม่ชูกระดาษเลือกตั้งให้ประชาชนเห็น โดยประชาชนถ่ายคลิปและถามว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่ แต่มีการตอบกลับว่า เป็นเรื่องทางเทคนิค ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
เมื่อถามว่า ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะประกาศได้เมื่อไร ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า ตามกฎหมายกกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง