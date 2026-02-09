กกต.เตือนผู้ไม่ไปเลือกตั้ง-ประชามติ อย่าลืมแจ้งเหตุ 9-15 ก.พ.นี้ เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ

กกต.เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ อย่าลืมแจ้งเหตุ 9-15 ก.พ.นี้ เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ
วันนี้ (9 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตือนผู้มีสิทธิที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ เมื่อวานนี้ อย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 ในกรณีไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. สามารถแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เว็บไซต์สำนักงาน กกต. www.ect.go.th หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/ หรือ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือพิมพ์คำว่าแจ้งเหตุการเลือกตั้ง สส. หรือยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิ ในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สส. การสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภา และดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น การจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจำกัดสิทธิใหม่ หากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง
ส่วนการไม่ได้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ สามารถแจ้งเหตุระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถแจ้งเหตุ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกต. www.ect.go.th หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/ หรือแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือพิมพ์คำว่า แจ้งเหตุการณ์ออกเสียงประชามติ หรือ ยื่นด้วยตนเอง ทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียง จะถูกจำกัดสิทธิ ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น สสส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา และดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้การจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันออกเสียงครั้งที่ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง และหากในการออกเสียงครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิออกเสียงครั้งใหม่ หากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง