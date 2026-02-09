"อังคณา" ฟาด นักการเมืองบางกลุ่มดูถูกคน ตจว. คิดเพียงว่าตนเองเป็นคนรุ่นใหม่ ไม่เปิดรับคำเตือนจากใคร

“สว.อังคณา” ฟาดหลังเลือกตั้ง ชี้นักการเมืองบางกลุ่มดูถูกคนต่างจังหวัด เตือนอย่าหลงภาพคนรุ่นใหม่ แต่ไม่ฟังเสียง แฉใน กมธ. มี สส. แค่ยกมือโหวต ไม่ทำการบ้าน
วันนี้ (9 ก.พ.) นาง อังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง โดยระบุว่า ก่อนการเลือกตั้งมีนักการเมืองบางกลุ่มไม่เคยถ่อมตน เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็โต้กลับหรือถล่มผู้เห็นต่าง คิดเพียงว่าตนเองเป็นคนรุ่นใหม่ ความคิดเห็นย่อมดีกว่า และไม่เปิดรับคำเตือนจากใคร
นางอังคณา ระบุว่า หลังรู้ผลการเลือกตั้ง กลับมีพฤติกรรม “look down” ดูถูกประชาชนในต่างจังหวัดที่ไม่เลือกตนเอง โดยกล่าวหาว่าโง่หรือไม่เข้าใจระบบการเมือง ทั้งที่บทบาทของ สส. ไม่ได้มีเพียงการเสนอและกลั่นกรองกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ทั้งนี้นาง อังคณา ยังสะท้อนจากประสบการณ์การทำงานในคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายว่า สส. ที่มีความรู้จริง ทำการบ้าน มีเหตุมีผล และกล้าปกป้องหรือคัดค้านถ้อยคำในกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนมีอยู่ไม่มาก ขณะที่ สส. จำนวนไม่น้อยเพียงเข้าไปนั่งฟังและยกมือโหวต โดยไม่แสดงบทบาทอย่างแท้จริง