รัฐบาลชวนผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิแจ้งเหตุในวันที่ 9-15 ก.พ. 69 เพื่อไม่ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง

“อัยรินทร์” รองโฆษกรัฐบาล เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อไม่ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง
วันนี้ (9ก.พ.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยดำเนินการดังนี้
1. กรณีไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านช่องทางการแจ้งเหตุ ดังนี้
1.1 แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/ หรือ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือพิมพ์คำว่า “แจ้งเหตุการเลือกตั้ง สส.” (ผ่านระบบมือถือหรือคอมพิวเตอร์)
1.2 ยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น
1.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
1.4 ทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน
โดยแจ้งตามข้อ 1.2 – 1.4 ต้องยื่นแบบ ส.ส. 1/8 (เอกสารแนบ) หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(3) สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(4) ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(5) ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กรณีไม่ได้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงได้ ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านช่องทางการแจ้งเหตุ ดังนี้
2.1 แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/ หรือ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือพิมพ์คำว่า “แจ้งเหตุการออกเสียงประชามติ” (ผ่านระบบมือถือหรือคอมพิวเตอร์)
2.2 ยื่นด้วยตนเอง
2.3 ทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน
2.4 ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
โดยแจ้งตามข้อ 2.2 – 2.4 ต้องยื่นแบบ อ.ส. 2/2 (เอกสารแนบ) หรือทำเป็นหนังสือ โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียง จะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(2) สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(3) เข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 9 (5) (บัญญัติว่า การออกเสียงกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด)
(4) ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(5) ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“การจำกัดสิทธิทั้งกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ มีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันออกเสียงครั้งที่ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง และหากในการออกเสียงครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงอีกให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิออกเสียงครั้งใหม่ หากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง”นางสาวอัยรินทร์ ย้ำ