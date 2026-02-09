“อนุทิน” โวยิ่งกว่าแลนสไลด์ คะแนน ภท.ถล่มทลาย ยันแก้ รธน.ทันทีตามมติประชาชน แย้มแนวทางรัฐบาลใหม่ทำงานเป็นคลัสเตอร์

“อนุทิน” ลั่นยิ่งกว่าแลนสไลด์ หลังคะแนน ภท.ถล่มทลาย ยันแก้ รธน.ทำด่วนทันทีตามมติประชาชน เผยการทำงานรัฐบาลใหม่ เป็นคลัสเตอร์เดียวกันไม่แบ่งพรรค อุบจับขั้ว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.พ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ดำเนินรายการโดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา โดยช่วงหนึ่งผู้ดำเนินรายการถามว่า คะแนนครั้งนี้ถือว่าถล่มทลายเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ภูมิใจไทยถือว่าอันนี้ยิ่งกว่าแลนสไลด์ ผู้ดำเนินรายการถามว่า คิดว่าเลือกตั้งครั้งนี้ที่ถล่มทลายเกือบ 200 ที่นั่งเป็นเพราะอะไร นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเพราะสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำให้เห็นเหมือนพลิกความเชื่อของประชาชนส่วนใหญ่ ที่ว่าพรรคนี้ยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาล เขาถีบเขาจะไล่ไสส่งยังไงไม่มีทางหรอก โยนอะไรให้มันก็กินหมด พรรคนี้ไม่มีอุดมการณ์ ไม่มีจุดยืน ไม่มีหลัก ไม่มีความสามารถ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นหลายอย่างแล้ว
เมื่อถามว่าที่เขาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยตั้งใจจะแก้รัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้อย่าแตะหมวด 1 หมวด 2 อย่าแตะ 112 ถ้าแตะไม่ต้องคุยกัน ที่เหลือใช้กระบวนการรัฐสภา ยกตัวอย่างประชามติที่เห็นชอบให้แก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลก็จะดำเนินการตามมติของประชาชน
เมื่อถามย้ำว่าจะดำเนินการด่วนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นี่มติของประชาชนไม่ด่วนได้หรอ เสียงของประชาชนไม่ฟัง ไม่ทำตามได้หรอ ต้องเร่งรัด เมื่อถามว่ายืนยันจะไม่มีการชะลอหรือหยุดเอาไว้เพราะเป็นมติของประชาชน นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี ทำไม่ได้ ชะลอก็ไม่ได้ มีความชัดเจน นี่คือเสียงของประชาชน ตนก็ต้องทำให้ดู คำว่าสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานของตนยังใช้ได้อยู่
เมื่อถามว่ามีข้อครหาว่าพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ครองสภาล่างแล้วและครหาว่าครองสภาสูงด้วย จึงจะกำหนดให้รัฐธรรมนูญกลายเป็นฉบับที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ภูมิใจไทยอยู่สภาล่าง วันไหนที่รวบรวมเสียงในสภาได้กว่ากึ่งหนึ่งก็จะตั้งรัฐบาลและใช้กลไกของระบอบรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน ตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช่ครองสภาสูง
เมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์กระแสรักชาติแรงมาก นายอนุทิน กล่าวว่า นี่ไงสิ่งที่เรียกว่าหักปากกาเซียนก็ตรงนี้ ที่มีการวิเคราะห์กันว่าพรรคภูมิใจไทยโหนกระแส เราไม่ได้โหน แต่พรรคภูมิใจไทยเราอยู่ตรงแนวชายแดนที่พวกนักเวิคราะห์ทั้งหลายไม่เคยไป พวกตนอยู่ตรงนั้นรู้ดีว่าเขาต้องการอะไร เขาขออย่าเปิดด่าน อย่ายอมเขมร มันมีแต่คำอย่างนี้ นักวิเคราะห์ด้อยค่าพรรคภูมิใจไทย บางคนพูดว่าภูมิใจไทยโหนกระแส พูดแรงมากว่าตลาดวายไปแล้วนี่คือความโง่ความเซ่อของภูมิใจไทยยังยึดอยู่กับความเชื่อเดิมๆ จะมองอย่างไรก็แล้วแต่พวกเขาประเมินด้วยอคติ ประเมินผิด พวกเขาอาจจะเข้าข้างฝ่ายใดไปแล้วนี่คือคนที่ไม่มีความเป็นกลางพอตัดสินใจทำอะไรน่ากลัวมาก เพราะถ้าคนเหล่านี้ไปบริหารบ้านเมืองหรือมีส่วนตัดสินใจให้กับประเทศตนว่าประเทศไทยจะมีความเสี่ยงมหาศาล ถ้าอยากจะเป็นผู้เล่นมาเล่นเลย อย่าทำเป็นกึ่งนักวิชาการแต่มาชี้นำและด้อยค่าดูถูก อย่างน้อยตนนั่งตรงนี้ไม่เคยดูถูกดูแคลนใคร ใครว่าใครด่าตนจดและกลับไปแก้ไข เราต้องอยู่ด้วยบรรยากาศที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เที่ยวนี้ถ้าตนตั้งรัฐบาลได้ การทำงานไม่ใช่ตรงนี้นายกฯจะไม่เซ็นเพราะคนทำงานอยู่คนละพรรค ถ้าคลัสเตอร์เรื่องน้ำต้องทำงานทีมเดียวกันจนถึงนายกฯ คลัสเตอร์เรื่องมั่นคงก็ต้องทีมเดียวกันจนถึงนายกฯ เมื่อถามว่าเรียกว่าแนวปฏิรูปหรือไม่ คือบริหารเป็นคลัสเตอร์ของงานไม่ต้องสนใจว่าพรรคไหน นายอนุทิน กล่าวว่า ตนว่ามันถึงเวลาแล้ว และสิ่งที่ประชาชนจะมีจะได้หลังจากที่ตัดสินใจให้ตนมาบริหารประเทศแล้วคือนายกฯของท่านจะไม่มีคำว่ากลัวใครจะได้คะแนนเสียง เพราะสุดท้ายนายกฯเป็นคนเซ็นเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตรงไหนเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ตนไม่มีพรรคไม่มีจังหวัด มีแต่คนไทยมีแต่ประเทศไทย
เมื่อถามถึงพรรคร่วมรัฐบาล ภูมิใจไทย เพื่อไทย กล้าธรรม 3 พรรค นายอนุทิน กล่าวว่า เราควรจะต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็งทำงานได้ และตนต้องรอการนิ่งของตัวเลขทั้งหมดก่อน