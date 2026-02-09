“ธรรมนัส” พอใจกล้าธรรมคว้า 58 ที่นั่ง ใกล้เคียงเป้าหมาย 60 ยังไม่มีดีลตั้งรัฐบาล ต้องให้เกียรติพรรคแกนนำ

“ร.อ.ธรรมนัส” พอใจผลเลือกตั้ง กล้าธรรมคว้า 58 ที่นั่ง ใกล้เป้า 60 เสียง ตามยุทธศาสตร์ลงพื้นที่เกษตร-น้ำ-ที่ดิน ยันยังไม่มีดีลตั้งรัฐบาล ทุกอย่างต้องให้เกียรติพรรคแกนนำ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่แล้วเสร็จกว่า 95% ว่า โดยภาพรวมพึงพอใจ จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 60 ที่นั่ง แต่ได้ 58 ที่นั่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยอมรับว่ามีบางเขตที่คาดว่าจะชนะแต่แพ้คะแนนนิดหน่อย แต่ภาพรวมดีใจที่มีบางเขตได้ที่นั่ง สส. เช่น แม่ฮ่องสอน-ร้อยเอ็ด โดยเฉพาะ สุพรรณบุรี ที่มั่นใจว่าจะได้ 2 ที่นั่ง แต่ชนะเพียง 1 ที่นั่งก็ตาม สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ถือว่า เป็นตามยุทธศาสตร์ที่พรรคได้หาเสียง โดยเน้นการลงพื้นที่จริงเข้าถึงประชาชน นำเสนอนโยบายภาคการเกษตร ด้านน้ำและที่ดินทำกิน
ส่วนเรื่องการทาบทามจัดตั้งรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุย เพราะเมื่อคืนหลังเสร็จสิ้นจากภารกิจที่พรรคกล้าธรรม ก็ปิดโทรศัพท์พักผ่อน และยังไม่ได้รับสายใคร เมื่อถามว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตในการคิดสูตรจัดตั้งรัฐบาล ความเป็นไปได้ น่าจะเป็น พรรคภูมิใจไทย เพื่อไทย และกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องให้เกียรติพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุย
เมื่อถามถึงความพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า รัฐบาลที่แล้วก็อยู่ด้วยกันมา หากครั้งนี้ได้เป็นรัฐบาล และได้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะง่ายต่อการสานต่อนโยบายเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และต้องมีการพูดคุยในรายละเอียดเพิ่มเติม ปัจจุบันยังเร็วเกินไปและทุกฝ่ายยังตั้งอยู่ในฐานที่มั่นของตนเอง
ร.อ.ธรรมนัส ยังระบุถึงกรณีที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน.แอบหย่อนบัตรเลือกตั้งที่จังหวัดพะเยา ว่า ล่าสุดตำรวจได้ข้อสรุปแล้ว เป็นการหย่อนบัตรให้พรรคประชาชน ซึ่งมีความผิดทางอาญา และยังตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เขตเดียวหรือ ไม่ ซึ่งตนได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย ส่วนหลังจากนี้ ก็เป็นเรื่องของ กกต.ในการเป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป