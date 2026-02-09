“อนุทิน” เผยภูมิใจมากประชาชนไว้วางใจ ยังไม่ทราบ ป.ป.ช.ชี้มูล 44 อดีต สส.ก้าวไกล

“อนุทิน” เผยภาคภูมิใจมากพี่น้องประชาชนไว้วางใจ บอกยังไม่ทราบ ป.ป.ช.เตรียมชี้มูล 44 อดีต สส.ก้าวไกลแก้ ม.112 ชี้เป็นกำลังใจให้ทุกคน
เมื่อเวลา 12.15 น.วันที่ 9 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความภาคภูมิใจในการจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากเลือกตั้งว่า ภาคภูมิใจที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนให้ความไว้ใจ และให้ความมั่นใจในตัวของตน และพรรคภูมิใจไทย นี่คือสิ่งที่ตนภาคภูมิใจมาก
ผู้สื่อข่าวถามว่า ล่าสุด มีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เตรียมชี้มูล 44 อดีตสส.พรรคก้าวไกล(ก.ก.) ในกรณีแก้มาตรา 112 นายอนุทิน ได้มีสีหน้าสงสัย พร้อมถามว่า ฮึ เมื่อไหร่ วันนี้หรือ ตนยังไม่รู้เรื่องเลย พร้อมถามกลับอีกว่าใครโดนนะ สื่อมวลชนได้กล่าวว่า เป็นอดีต สส.พรรคก้าวไกลแต่ปัจจุบันอยู่พรรคประชาชน นายอนุทิน กล่าวว่า “เหรอ” พร้อมถามกลับว่า ป.ป.ช.ชี้แล้วเหรอ เดี๋ยวขอไปตามข่าวก่อน ตนยังไม่ทราบ ยังไม่มีใครรายงานเลย ผู้สื่อข่าวไวจัง
เมื่อถามว่า จะมีการให้กำลังใจอดีต สส.ที่โดนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน ซึ่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศเรามีอยู่แล้ว ถ้าเรามีความมั่นใจ และบริสุทธิ์ใจ เราก็เตรียมการชี้แจง หรือคำให้การที่เป็นประโยชน์
เมื่อถามว่า การที่มีข่าวอย่างนี้ออกมาจะถือว่าเป็นการพอเหมาะพอดีที่หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ผมไม่ใช่ ป.ป.ช. ผมไม่อยากไปอยู่ใกล้ๆ แถวนั้น อย่าให้ผมได้รับรู้รับทราบอะไรมากเลย"