​"อนุทิน" ยิ้มรับสถานะแกนนำ กั๊กทำ MOA พรรคร่วม พร้อมส่งสัญญาณฟื้นสะพานเชื่อม "เพื่อไทย"

"อนุทิน" ยิ้มรับสถานะแกนนำตั้งรัฐบาล กั๊กทำ MOA พรรคร่วม พร้อมส่งสัญญาณฟื้นสัมพันธ์ "เพื่อไทย" หลังถูกถามปม "เผาสะพาน" ช่วงหาเสียง เปรียบสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมี 5 กำลังจะมีสะพานที่ 6
วันที่ 9 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า การจับขั้วรัฐบาล ว่า ตรงนี้มีขั้นตอนในการดำเนินการอยู่แล้ว เมื่อถามว่ามีพรรคการเมืองโทรศัพท์มาแสดงความยินดีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีครับ
เมื่อถามว่า จะดึงพรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ เพราะเพื่อไทยบอกว่าไปได้หมดทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า อยู่ทุกอย่าง อยู่ในความคิด และอยู่ในกระบวนการ อย่างไรก็ตามต้องเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคด้วย ซึ่งยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
เมื่อถามว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะต้องมี MOA หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะแต่ไม่ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามว่าดูเหมือนพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยจะเล่นกันแรง อย่างช่วงหลังที่คดีต่างๆ มีความคืบหน้า บอกว่าเหมือนเป็นการเผาสะพานมิตรภาพกันไปแล้ว ระหว่างภูมิใจไทยและเพื่อไทย สะพานจะกลับมาเชื่อมกันได้อีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า สะพานมิตรภาพไทยลาวมีตั้ง 5 แห่ง เดี๋ยวก็มีแห่งที่ 6 แล้ว
เมื่อถามว่า สิ่งแรกที่ตั้งใจจะทำหลังจากที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสมบูรณ์ คิดว่าจะทำอะไร นายอนุทินหัวเราะ ก่อนที่จะกล่าวว่า ขอให้ได้เป็นเรียบร้อยก่อน จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นบันไดเพื่อไปยังห้องทำงานพร้อมกับทำสัญลักษณ์พลัสโชว์ให้กับสื่อได้บันทึกภาพ