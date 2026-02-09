"ทนายเชาว์" ขอบคุณ 2.8 หมื่นเสียงบริสุทธิ์ เทคะแนนให้ "ทนายเอี้ยง" นครศรีฯ เขต 7 ย้ำเดินหน้าการเมืองสุจริต ไม่ทรยศอุดมการณ์

“ทนายเชาว์ ”ขอบคุณ 28,921 คะแนนเสียงบริสุทธิ์จากชาวนคร เขต 7 ย้ำทุกคะแนนคือพลังศรัทธาที่สะท้อนว่า “การเมืองสุจริต” ยังไม่สูญหาย เชื่อมั่น “ทนายเอี้ยง”จะยืนหยัดในอุดมการณ์ประชาธิปัตย์ ไม่ถอยแม้เส้นทางยาก
(9 ก.พ.) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Chao Meekhuad" กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง โดยระบุว่า
"28,921 เสียงบริสุทธิ์... คือพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเราเดินต่อ กราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียง 28,921 คะแนน อันบริสุทธิ์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มอบความไว้วางใจน้องชายของผม “ทนายเอี้ยง” นิติศักดิ์ มีขวด และพรรคประชาธิปัตย์"
นายเชาว์ ยังระบุต่ออีกว่า ทุกคะแนนคือพลังใจ ทุกเสียงคือศรัทธา ที่สะท้อนว่าการเมืองสุจริตไม่สูญหายไปจากสังคมไทย และยังมีพี่น้องจำนวนมากที่พร้อมสนับสนุน “คนทำงานจริง” และยืนหยัดเลือก “ความถูกต้อง”
"ในฐานะพี่ชาย ผมเห็นความตั้งใจของทนายเอี้ยงมาตลอด และผมเชื่อมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงว่า น้องชายคนนี้จะยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่า พรรคจะดำเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์"
อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำทิ้งท้ายถึงจุดยืนทางการเมืองของตนและน้องชายว่า เราสองพี่น้อง และทีมงานทุกคน จะไม่ทรยศต่ออุดมการณ์ ไม่ทรยศต่อคำพูดที่ได้ประกาศต่อสาธารณชนไว้ว่า
“การเมืองสุจริต” คือเส้นทางเดียวที่เราจะเดิน แม้เส้นทางนี้จะไม่ง่าย แม้จะต้องเผชิญแรงเสียดทานมากมาย แต่ผมมั่นใจว่า 'ทนายเอี้ยง' จะไม่ถอย เพราะนี่คือเส้นทางที่คุ้มค่าที่จะสู้เพื่อพี่น้องชาวนครฯ ขอขอบคุณจากหัวใจ และเราจะเดินหน้า สู้ไปด้วยกันครับ" นายเชาว์ ระบุ